HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Donny Kesuma Alami Serangan Jantung dan Dilarikan ke ICU, Kondisi Belum Sadar

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |06:17 WIB
Donny Kesuma Alami Serangan Jantung dan Dilarikan ke ICU, Kondisi Belum Sadar
Donny Kesuma alami seragan jantung dan dilarikan ke ICU (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Aktor senior Donny Kesuma datang dengan kabar mengejutkan. Sang aktor yang juga merupakan atlet softball itu dikabarkan mengalami serangan jantung hingga harus dilarikan ke ICU.

Hal tersebut diungkap oleh rekannya, Jio Jimmy yang juga tergabung dalam Persatuan Seniman Komedi Indonesia.

Melalui unggahan Instagramnya, Jio Jimmy membagikan foto Donny Kesuma dengan keterangan informasi bahwa Donny Kesuma terkena serangan jantung.

"Mohon doa nya..om2 dan tante2 beserta teman2 Softball semuanya,  Donny Kesuma saat ini di ICU karena serangan jantung," bunyi pesan yang disampaikan Jio Jimmy dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @jiojimmy, Sabtu, 17 Maret 2024.  

Donny Kesuma

Donny Kesuma alami seragan jantung dan dilarikan ke ICU (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)

Dalam keterangan itu pula diketahui bahwa  Donny Kesuma saat ini tak sadarkan diri dan sedang menjalani perawatan RS Carolus, Jakarta Pusat.

"Setelah tadi pagi dilarikan ke UGD RS Carolus. Kondisi belum sadar dan belum stabil," tulis informasi tersebut.

Jio Jimmy pun menuliskan doa dan harapan terbaik agar Donny Kesuma segera pulih.

"Mudah-mudahan Donny bisa sadar dan pulih kembali," pungkasnya.

Unggahan itu pun juga sempat diunggah  ulang oleh akun-akun yang biasa mengulas soal olahraga softball, olahraga yang digeluti Donny sejak lama.

Menilik dari unggahan Donny Kesuma di Instagram, dia menyebutkan bahwa dirinya sempat dirawat di RS Carolus beberapa hari lalu. Terlihat Donny Kesuma mengunggah foto bersama para suster. Donny pun menuliskan ucapan terima kasih kepada dokter spesialis jantung yang telah menanganinya.

Halaman:
1 2
