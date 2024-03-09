Tonton Episode Revelation BIMA S Season 2, Hanya di MNCTV

JAKARTA - MNCTV akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan animasi BIMA S Season 2. Serial ini bertutur tentang petualangan Satria dan sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan tujuh matrix.

Pekan ini, BIMA S Season 2 akan menayangkan episode Revelation dengan bocoran sebagai berikut. Satria dan teman-temannya berdiskusi tentang cara mereka untuk menyusup ke dalam Hydome Town.

Mereka pun membagi tugas di mana Satria dan Xion ditugaskan meringkus Infernus, sementara Aurora menjaga spaceship. Di lain pihak, Ve dan Roph akan menyusup masuk ke Hydome Town dan menyelamatkan Prof. T.

Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Jangan lewatkan episode Revelation BIMA S Season 2 hanya di MNCTV, pada Minggu (10/3/2024), pukul 07.00 WIB.