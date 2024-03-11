Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tayang Perdana, Pemeran Sinetron Doa Di Langit Malam Gelar Syukuran dan Nobar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |18:11 WIB
Tayang Perdana, Pemeran Sinetron Doa Di Langit Malam Gelar Syukuran dan Nobar
Pemain sinetron Doa di Langit Malam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pemeran sinetron Doa di Langit Malam menggelar syukuran dan nonton bareng episode perdana di kawasan Kota Wisata, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Senin (11/3/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi terlihat acara syukuran episode perdana dihadiri pemeran utama Fara Shakila dan Sharon Jovian yang berperan sebagai Sharma serta Amanda. Kemudian terlihat juga hadir Sylvia Fully dan Ferdi Ali yang berperan sebagai kedua orangtua mereka bernama Hana dan Reza.

Tayang Perdana, Pemeran Sinetron Doa Di Langit Malam Gelar Syukuran dan Nobar

Hadir pula Rama Michael yang berperan sebagai Aris sebagai pria tajir dan orang ketiga dari hubungan Hana serta Reza. Kemudian hadir Sutradara, Amin dan crew lainnya.

Acara dikemas dengan nonton bareng episode perdana dilanjutkan dengan acara potong kue sebagai tanda syukur. Terlihat pemeran sinetron 'Doa Di Langit Malam' nangis tersedu setelah menyaksikan tayangan perdana.

Sebagai informasi, sinetron yang tayang perdana pada Ramadan 2024 ini akan tayang di layar kaca RCTI yang digarap oleh MNC Pictures setiap pukul 15.30 WIB sampai dengan 16.45 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/598/3078860/cassandra_lee-lZQs_large.jpg
Cassandra Lee Penuh Emosi di Sinetron Cinta Berakhir Bahagia RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/598/3045026/sinetron_cinta_yasmin-lT60_large.jpg
Sinetron Cinta Yasmin Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/205/3017649/mnc-pictures-dan-tiger-wong-entertainment-umumkan-penggunaan-master-rekaman-lagu-sabda-alam-untuk-ost-film-Qpn3kht1wP.jpg
MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment Umumkan Penggunaan Master Rekaman Lagu Sabda Alam untuk OST Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000742/penulis-novel-temillasari-bagikan-tips-menulis-di-klaklik-connection-with-avoskin-5Xm25S26Ag.jpeg
Penulis Novel Temillasari Bagikan Tips Menulis di Klaklik Connection with Avoskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000727/motivasi-mahasiswa-untuk-menulis-kreatif-mnc-pictures-bagikan-hadiah-PtDObfXMUH.jpeg
Motivasi Mahasiswa untuk Menulis Kreatif, MNC Pictures Bagikan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000694/klaklik-connection-with-avoskin-ajak-mahasiswa-gali-potensi-jadi-konten-kreator-lhrGLWv8M8.jpeg
Klaklik Connection with Avoskin Ajak Mahasiswa Gali Potensi Jadi Konten Kreator
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement