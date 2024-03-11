Tayang Perdana, Pemeran Sinetron Doa Di Langit Malam Gelar Syukuran dan Nobar

JAKARTA - Sejumlah pemeran sinetron Doa di Langit Malam menggelar syukuran dan nonton bareng episode perdana di kawasan Kota Wisata, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Senin (11/3/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi terlihat acara syukuran episode perdana dihadiri pemeran utama Fara Shakila dan Sharon Jovian yang berperan sebagai Sharma serta Amanda. Kemudian terlihat juga hadir Sylvia Fully dan Ferdi Ali yang berperan sebagai kedua orangtua mereka bernama Hana dan Reza.

Hadir pula Rama Michael yang berperan sebagai Aris sebagai pria tajir dan orang ketiga dari hubungan Hana serta Reza. Kemudian hadir Sutradara, Amin dan crew lainnya.

Acara dikemas dengan nonton bareng episode perdana dilanjutkan dengan acara potong kue sebagai tanda syukur. Terlihat pemeran sinetron 'Doa Di Langit Malam' nangis tersedu setelah menyaksikan tayangan perdana.

Sebagai informasi, sinetron yang tayang perdana pada Ramadan 2024 ini akan tayang di layar kaca RCTI yang digarap oleh MNC Pictures setiap pukul 15.30 WIB sampai dengan 16.45 WIB.