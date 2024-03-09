Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Oh Jung Se Reuni dengan Kim Soo Hyun dalam Drama Queen of Tears

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |08:18 WIB
Oh Jung Se Reuni dengan Kim Soo Hyun dalam Drama <i>Queen of Tears</i>
Kim Soo Hyun dan Oh Jung Se reuni dalam drama Queen of Tears. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Oh Jung Se dipastikan tampil sebagai cameo dalam drama terbaru Kim Soo Hyun, Queen of Tears. Ini menjadi reuni bagi keduanya yang sebelumnya bermain drama It’s Okay to Not Be Okay, pada 2020. 

Sayang, tvN tidak membocorkan karakter yang akan diperankan Oh Jung Se dalam drama tersebut. Namun Soompi melaporkan, sang aktor sudah menyelesaikan syuting untuk penampilan cameo-nya dalam drama tersebut. 

Oh Jung See berperan sebagai kakak Kim Soo Hyun yang menderita spektrum autisme dalam drama It’s Okay to Not Be Okay. Akting dan chemistry apik kedua aktor tersebut mampu membuat penonton tertawa, menangis, dan terharu.

Selain Oh Jung Se, aktor Song Joong Ki juga dikonfirmasi tampil sebagai cameo dalam Queen of Tears. Dalam keterangan tim produksi pada 23 Februari silam, sang aktor sudah menyelesaikan syuting untuk penampilan cameo-nya. 

