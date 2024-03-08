Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebelum Jadi Simpanan WNA, Tisya Erni Klaim Pernah TTM-an dengan Sule

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |10:48 WIB
Sebelum Jadi Simpanan WNA, Tisya Erni Klaim Pernah TTM-an dengan Sule
Sebelum jadi simpanan WNA, Tisya Erni sempat TTMan dengan Sule. (Foto: YouTube/Tisya Erni Official)
A
A
A

JAKARTA - Nama Tisya Erni menjadi buah bibir ketika sang pedangdut dituding sebagai perempuan simpanan seorang pria warga negara asing. Tudingan itu diungkapkan istri pria tersebut, Amy. 

Perseteruan rumah tangga itu terkuak ketika perempuan berkebangsaan Korea Selatan itu mengunggah video TikTok yang memperlihatkan dirinya berusaha merebut bayinya dari gendongan Tisya. 

Video itu kemudian viral dan kisah perempuan Korea itu pun dibagikan banyak akun di berbagai platform media sosial. Di luar kasus yang tengah viral tersebut, sosok Tisya Erni pun kembali disorot publik. 

Selain kasus prostitusi yang sempat melibatkan namanya, pedangdut seksi ini juga sempat diduga menjadi orang ketiga yang menyebabkan Sule berpaling dari Nathalie Holscher. Dia bahkan mengaku, sempat dekat dengan bapak lima anak itu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/33/2991648/tisya-erni-mangkir-dari-panggilan-polisi-terkait-kasus-perzinaan-dan-menghalangi-pemberian-asi-eksklusif-yjUmg1lNAS.jpg
Tisya Erni Mangkir dari Panggilan Polisi Terkait Kasus Perzinaan dan Menghalangi Pemberian ASI Eksklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/33/2982615/amy-kecewa-dituding-anaknya-selingkuh-hingga-bawa-laki-laki-ke-rumah-YnwinP0bkm.jpg
Amy Kecewa Dituding Anaknya Selingkuh hingga Bawa Laki-Laki ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/33/2982185/anak-amy-wna-korea-bela-ayahnya-sebut-tisya-erni-bekerja-sebagai-asisten-bukan-selingkuhan-0PkGE5LYsU.jpg
Anak Amy WNA Korea Bela Ayahnya, Sebut Tisya Erni Bekerja Sebagai Asisten Bukan Selingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/33/2981630/dapat-dukungan-lantaran-suaminya-diduga-selingkuh-dengan-tisya-erni-amy-wna-korea-ucap-terima-kasih-oJwXMfwFjx.jpg
Dapat Dukungan Lantaran Suaminya Diduga Selingkuh dengan Tisya Erni, Amy WNA Korea Ucap Terima Kasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/33/2981291/peringatan-keras-amy-bj-untuk-tisya-erni-kau-sentuh-anakku-kuhancurkan-kau-6tP5HGqmd6.jpg
Peringatan Keras Amy BJ untuk Tisya Erni: Kau Sentuh Anakku, Kuhancurkan Kau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/33/2981122/aden-wong-mundur-dari-dp-world-usai-diisukan-selingkuh-dengan-tisya-erni-RVnIIxwr8i.jpg
Aden Wong Mundur dari DP World usai Diisukan Selingkuh dengan Tisya Erni
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement