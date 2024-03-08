Sebelum Jadi Simpanan WNA, Tisya Erni Klaim Pernah TTM-an dengan Sule

JAKARTA - Nama Tisya Erni menjadi buah bibir ketika sang pedangdut dituding sebagai perempuan simpanan seorang pria warga negara asing. Tudingan itu diungkapkan istri pria tersebut, Amy.

Perseteruan rumah tangga itu terkuak ketika perempuan berkebangsaan Korea Selatan itu mengunggah video TikTok yang memperlihatkan dirinya berusaha merebut bayinya dari gendongan Tisya.

Video itu kemudian viral dan kisah perempuan Korea itu pun dibagikan banyak akun di berbagai platform media sosial. Di luar kasus yang tengah viral tersebut, sosok Tisya Erni pun kembali disorot publik.

Selain kasus prostitusi yang sempat melibatkan namanya, pedangdut seksi ini juga sempat diduga menjadi orang ketiga yang menyebabkan Sule berpaling dari Nathalie Holscher. Dia bahkan mengaku, sempat dekat dengan bapak lima anak itu.