Anak Amy WNA Korea Bela Ayahnya, Sebut Tisya Erni Bekerja Sebagai Asisten Bukan Selingkuhan

Anak Amy WNA Korea sebut Tisya Erni asisten bukan selingkuhan (Foto: Instagram/tisyaerni)

JAKARTA - Anak Amy WNA Korea berinisial S akhirnya muncul di hadapan publik. S bahkan sempat memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan sang ibu.

Sebelumnya Amy mengatakan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan pedangdut Tisya Erni dan membawa kabur keempat anaknya. Namun hal itu dibantah oleh sang anak.

S bahkan membela ayahnya dan mengatakan bahwa ia mengenal Tisya Erni sebagai asisten.

"Iya (kenal Tisya Erni), ayah saya bertemu dengan Tisya Erni dua tahun lalu dan dia bekerja untuk ayahku sebagai asisten," ujar S saat berbincang di konten YouTube dr Richard Lee, MARS.

Bocah itu menceritakan bahwa selama sang ibu tidak mengurus sang ayah, Tisya Erni lah yang melakukannya. Meski kenal, S mengaku jika saat ini dirinya tidak tinggal bersama Tisya Erni dan ia pun tidak mengetahui keberadaan sang biduan.

"Dan ketika ibu saya mengabaikan ayahku dan tidak merawat nya ketika dia sakit atau apalah dia (Tisya) juga membantunya," cerita S.

"Tidak tinggal bersama," timpalnya.

S juga menyebut bahwa sang ibu punya kebiasaan minum-minum alkohol hingga berlaku kasar kepada dirinya dan saudaranya.

Cuplikan video tersebut kemudian diunggah ke akun Instagram @pembasmi.kehaluan.real, tak sedikit netizen yang meragukan ucapan anak Amy WNA Korea tersebut.