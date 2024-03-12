Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Amy WNA Korea Bela Ayahnya, Sebut Tisya Erni Bekerja Sebagai Asisten Bukan Selingkuhan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |15:05 WIB
Anak Amy WNA Korea Bela Ayahnya, Sebut Tisya Erni Bekerja Sebagai Asisten Bukan Selingkuhan
Anak Amy WNA Korea sebut Tisya Erni asisten bukan selingkuhan (Foto: Instagram/tisyaerni)
A
A
A

JAKARTA - Anak Amy WNA Korea berinisial S akhirnya muncul di hadapan publik. S bahkan sempat memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan sang ibu. 

Sebelumnya Amy mengatakan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan pedangdut Tisya Erni dan membawa kabur keempat anaknya. Namun hal itu dibantah oleh sang anak.

S bahkan membela ayahnya dan  mengatakan bahwa ia mengenal Tisya Erni sebagai asisten.

"Iya (kenal Tisya Erni), ayah saya bertemu dengan Tisya Erni dua tahun lalu dan dia bekerja untuk ayahku sebagai asisten," ujar S saat berbincang di konten YouTube dr Richard Lee, MARS.

Tisya Erni

Anak Amy WNA Korea sebut Tisya Erni asisten bukan selingkuhan (Foto: Instagram/tisyaerni)

Bocah itu menceritakan bahwa selama sang ibu tidak mengurus sang ayah, Tisya Erni lah yang melakukannya. Meski kenal, S mengaku jika saat ini dirinya tidak tinggal bersama Tisya Erni dan ia pun tidak mengetahui keberadaan sang biduan.

"Dan ketika ibu saya mengabaikan ayahku dan tidak merawat nya ketika dia sakit atau apalah dia (Tisya) juga membantunya," cerita S.

"Tidak tinggal bersama," timpalnya.

S juga menyebut bahwa sang ibu punya kebiasaan minum-minum alkohol hingga berlaku kasar kepada dirinya dan saudaranya.

Cuplikan video tersebut kemudian diunggah ke akun Instagram @pembasmi.kehaluan.real, tak sedikit netizen yang meragukan ucapan anak Amy WNA Korea tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/33/2991648/tisya-erni-mangkir-dari-panggilan-polisi-terkait-kasus-perzinaan-dan-menghalangi-pemberian-asi-eksklusif-yjUmg1lNAS.jpg
Tisya Erni Mangkir dari Panggilan Polisi Terkait Kasus Perzinaan dan Menghalangi Pemberian ASI Eksklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/33/2982615/amy-kecewa-dituding-anaknya-selingkuh-hingga-bawa-laki-laki-ke-rumah-YnwinP0bkm.jpg
Amy Kecewa Dituding Anaknya Selingkuh hingga Bawa Laki-Laki ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/33/2981630/dapat-dukungan-lantaran-suaminya-diduga-selingkuh-dengan-tisya-erni-amy-wna-korea-ucap-terima-kasih-oJwXMfwFjx.jpg
Dapat Dukungan Lantaran Suaminya Diduga Selingkuh dengan Tisya Erni, Amy WNA Korea Ucap Terima Kasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/33/2981291/peringatan-keras-amy-bj-untuk-tisya-erni-kau-sentuh-anakku-kuhancurkan-kau-6tP5HGqmd6.jpg
Peringatan Keras Amy BJ untuk Tisya Erni: Kau Sentuh Anakku, Kuhancurkan Kau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/33/2981122/aden-wong-mundur-dari-dp-world-usai-diisukan-selingkuh-dengan-tisya-erni-RVnIIxwr8i.jpg
Aden Wong Mundur dari DP World usai Diisukan Selingkuh dengan Tisya Erni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2981005/tisya-erni-dilaporkan-kasus-perzinaan-oleh-wna-korea-selatan-cou6nj94uN.jpg
Tisya Erni Dilaporkan Kasus Perzinaan Oleh WNA Korea Selatan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement