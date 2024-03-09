Aden Wong Mundur dari DP World usai Diisukan Selingkuh dengan Tisya Erni

JAKARTA - Rumor perselingkuhan Aden Wong dan pedangdut Tisya Erni berimbas pada kehidupan profesional pria asal Singapura tersebut. Pada 8 Maret 2024, dia resmi mundur dari jabatannya sebagai vice president of business development DP World.

Kabar tersebut, diumumkan bapak empat anak tersebut lewat Linkedln, pada 8 Maret 2024. “Terima kasih sudah menjadi bagian dari jaringan profesionalku. Berharap tetap bisa bersilaturahmi dengan kalian semua," katanya.

Kabar mundurnya Aden Wong juga turut diumumkan Xavier Eiglier, Executive Vice President for Southeast Asia (SEA) DP World. Dia mengungkapkan, pentingnya menjaga profesionalisme dan kebijaksanaan dalam bekerja.

“Kami juga berharap, semua pihak menahan diri untuk tidak berkomentar atau membahas tentang keluarnya Aden Wong, terutama di media sosial dan forum lainnya,” tutur Xavier.

Keputusan mundurnya Aden Wong dari perusahaan logistik multinasional yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab itu kemudian ramai dikomentari warganet di akun Instagram Lambe Turah.

"Kualat lu. Salah sendiri dzalim sama istri dan anak," kata akun @arina*****. Akun @nova***** menambahkan, "Yah, enggak setajir kemarin dah kalau sudah tak kerja lagi. Mamam tuh selingkuhan."

Aden diketahui mengambil empat anaknya dari sang istri, Amy BJ, termasuk anak bungsunya yang masih menyusui. Jauh dari anak selama 5 minggu membuat perempuan asal Korea Selatan itu membongkar perselingkuhan sang suami.

Dalam wawancaranya dengan Grace Tahir, Amy mengaku, tidak peduli dengan perselingkuhan suaminya. Dia hanya ingin bercerai dari Aden Wong dan mendapatkan kembali keempat anaknya.