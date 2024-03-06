Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sosok Tisya Erni, Pedangdut yang Diduga Jadi Perebut Suami WNA Asal Korea

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |19:19 WIB
Sosok Tisya Erni, Pedangdut yang Diduga Jadi Perebut Suami WNA Asal Korea
Tisya Erni disebut rebut suami WNA asal Korea Selatan (Foto: IG Tisya Erni)
A
A
A

JAKARTA - Nama Tisya Erni kembali menjadi sorotan. Setelah sempat terseret kasus prostitusi, kini pedangdut itu diduga telah merebut suami orang. Dia terseret permasalahan yang diungkap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Korea berinisial BMJ atau Amy.

Amy menceritakan bahwa suaminya telah selingkuh dengan seorang artis asal Indonesia berinisial TE yang diduga adalah Tisya Erni. Dia juga membagikan video saat selingkuhan suaminya itu merebut anaknya melalui akun TikToknya. Mirisnya, sang suami diduga selingkuh saat Amy telah melahirkan anak keempatnya dengan sang suami.

Sosok Tisya Erni, Pedangdut yang Diduga Jadi Perebut Suami WNA Asal Korea

Bahkan, Amy melabrak TE dan AW di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Video pertengkaran Amy vs TE dan AW lantas viral. TE diyakini Tisya Erni, penyanyi dangdut yang pernah terseret kasus prostitusi online pada 2021.

Sosok Tisya Erni sebelumnya sempat menghebohkan

karena pernah mengaku digoda Sule yang kala itu masih berstatus sebagai suami Nathalie Holscher.

Banyak yang penasaran mengenai sosoknya. Tisya Erni adalah penyanyi dangdut sekaligus, mantan model majalah dewasa kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 24 Juli 1995. Tisya Erni beragama Islam.

Tisya Erni tidak lagi menggunakan Instagram sejak Maret 2022 karena akun Instagram @erni_tisya diretas. Padahal sebelumnya dia menjadi selebgram dengan ratusan ribu pengikut.

Halaman:
1 2
