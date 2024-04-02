Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tisya Erni Mangkir dari Panggilan Polisi Terkait Kasus Perzinaan dan Menghalangi Pemberian ASI Eksklusif

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:05 WIB
Tisya Erni mangkir dari pemeriksaan kasus yang dilaporkan Amy WNA Korsel (Foto: Instagram/erni_tisya)
JAKARTA - Pedangdut Tisya Erni mangkir dari panggilan perdana Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa (2/4/2024). Padahal seharusnya, Tisya Erni dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan atas  kasus dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif yang dilaporkan oleh seorang WNA Korea selatan bernama Amy pada 6 Maret 2024.

Hal itu disampaikan Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di kantornya Selasa (2/4/2024).

"Terkait perzinaan atau pemberian ASI eksklusif, penyidik beberapa hari yang lalu telah memberikan undangan klarifikasi, tetapi sampai dengan sekarang, jam 15.46 WIB kedua terlapor belum datang ke Polda Metro Jaya," ujar Ade Ary kepada awak media.

"Tidak ada konfirmasi dari keduanya, kemudian penyidik masih menunggu," sambungnya.

Tisya Erni

Diketahui, Ary mengatakan bahwa sesuai jadwal pemanggilan, terlapor Aden Wong akan diperiksa pada pukul 10.00 WIB. Sementara Tisya Erni akan diperiksa pada pukul 13.00 WIB.

Namun tidak adanya konfirmasi, membuat penyidik akan melakukan pemanggilan ulang terhadap kedua terlapor tersebut.

"Terlapor WMG dijadwalkan tadi pagi jam 10.00 WIB kemudian terlapor TE dijadwalkan jam 13.00 WIB. Nanti penyidik akan mempertimbangkan langkah selanjutnya," papar Ade.

Kendati demikian, soal pemanggilan ulang terhadap kedua pelapor, Ade masih belum bisa memberikan penjelasan secara detail. Sebab, mereka masih menunggu konfirmasi dari pihak penyidik.

"Nanti penyidik akan mempertimbangkan langkah selanjutnya dan ini masih diklarifikasi dan dalam proses penyelidikan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Amy viral usai membuat video di media sosial yang mengungkap kesedihannya karena rumah tangga yang telah dibina selama 16 tahun hancur akibat dugaan perselingkuhan.

Halaman:
1 2
