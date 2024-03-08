Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suaminya Direbut Tisya Erni, WNA Asal Korsel Minta Tolong Hotman Paris

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |09:41 WIB
Suaminya Direbut Tisya Erni, WNA Asal Korsel Minta Tolong Hotman Paris
Suaminya direbut Tisya Erni, Amy minta tolong Hotman Paris (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan bernama Amy belakangan viral di media sosial. Ia meminta tolong kepada Hotman Paris Hutapea untuk memperjuangkan suaminya, diduga direbut oleh Tisya Erni.

Dalam sebuah unggahan, perempuan bernama Amy itu meminta tolong kepada Hotman Paris, untuk memperjuangkan hak-haknya.

"Pak Hotman Paris. Saya mendapat konfirmasi dari asisten anda, Ibu Putri, bahwa kamu adalah perwakilan suami saya dan perusahaannya. Apa itu benar?" tanya Amy dalam akun instagram miliknya @amyinbattle dikutip pada Jumat (8/3/2024).

Suaminya Direbut Tisya Erni, WNA Asal Korsel Minta Tolong Hotman Paris

Meski memohon, Amy tak meminta Hotman untuk menjadi kuasa hukumnya, melainkan memintanya untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapinya.

Amy hanya ingin melihat anaknya, diduga dibawa kabur Tisya Erni dan suaminya tersebut.

"Tolong jangan jadi perwakilan mereka, tolong aku. Tak bisakah kamu melihat? Yang saya inginkan hanya anak-anak saya. Anda membantu mereka untuk apa?" ucapnya sambil meneteskan airmata.

"Saya terkejut. Tolong, tolong bantu saya, bukan mereka. Pak Hotman, tolong," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan perselingkuhan menyeret Tisya Erni bermula ketika Amy sempat mengunggah ke TikTok video dirinya menangis histeris saat anaknya diduga dibawa Tisya dan AW.

Halaman:
1 2
