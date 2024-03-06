Tisya Erni Diduga Rebut Suami WNA Asal Korea Selatan

JAKARTA - Tisya Erni belakangan menjadi perbincangan publik. Setelah sempat terseret kasus prostitusi, kini pedangdut itu diduga telah merebut suami orang.

Kabar ini terungkap dari cuitan seorang warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan bernama Amy di akun X miliknya.

Amy menceritakan bahwa suaminya telah selingkuh dengan seorang artis asal Indonesia berinisial TE yang diduga adalah Tisya Erni. Dia juga membagikan video saat selingkuhan suaminya itu merebut anaknya melalui akun TikToknya.

Mirisnya, sang suami diduga selingkuh saat Amy telah melahirkan anak keempatnya dengan sang suami. Bahkan, saat melahirkan, Amy hanya dibantu oleh asisten rumah tangganya tanpa didampingi oleh sang suami. Sang suami justru membawa selingkuhannya itu ke rumah mereka dan menghabiskan waktu dengan pesta barbeque bersama.

"Saya mengetahui bahwa suami saya berselingkuh dengan seorang wanita yang dia ceritakan adalah PA-nya (artis Indonesia berinisial TE yang pernah terlibat kasus prostitusi) ketika saya melahirkan anak saya yang ke-4 sendirian. Saya melahirkan dengan pembantu saya menemani saya sementara pembantu saya yang lain mengatakan kepada saya bahwa dia membawa selingkuhannya ke rumah kami dan mengadakan pesta BBQ," tulis Amy dikutip dari cuitan di akun di X @amyinbattle, Rabu (6/3/2024)

Hubungan Amy dan sang suami sudah memburuk tig minggu sebelum dia melahirkan. Suaminya sempat mengatakan ingin mengakhiri rumah tangga mereka. Bahkan dengan tega suaminya menyuruh Amy untuk angkat kaki dari rumah setelah melahirkan.

"3 minggu sebelum saya melahirkan, suami saya memberi tahu saya bahwa pernikahan kami sudah selesai dan mengatakan bahwa saya harus meninggalkan rumah setelah saya melahirkan, ragu apakah bayi itu adalah miliknya. Saya dan bayi saya yang berusia kurang dari 1 bulan diusir dari rumah pada bulan November 2024," sambungnya.

Masalah tidak berhenti sampai disitu. Sang suami malah menyuruh orang suruhannya untuk menjemput anak mereka. Sehingga, hari itu menjadi hari terakhir Amy bisa bertemu anak-anaknya.

"Puncaknya pada tanggal 21 Januari 2024, suami saya mengatakan bahwa dia ingin melihat bayi saya dan akan mengirim 2 anak saya ke apartemen (apartemen dan rumah utama jarak berjalan kaki kurang dari 50 m), ibu mertua saya membawa bayi saya tanpa mengirim anak-anakku," ungkap Amy.