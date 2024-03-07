Saksikan, Malam Puncak Komedi di Indonesian Comedy Awards 2024

JAKARTA - Sebagai Home of Entertainment, GTV telah menjadi rumah dari berbagai hiburan salah satunya komedi. Melalui proses voting sebulan sebelumnya, akan ada 6 nominasi yang akan diumumkan besok malam di puncak Indonesian Comedy Awards 2024.

6 trofi bergengsi untuk kategori komika terfavorit, Kategori Selebriti Komedi Terfavorit, Komedian Digital Terfavorit, Komedian Rising Star, Komedian Wanita Terfavorit, Komedian Pria Terfavorit, siap diperebutkan di malam penghargaan puncak “Indonesian Comedy Awards 2024” yang akan disiarkan langsung pada 8 Maret 2024 pukul 8 malam, di GTV.

Selain penuh dengan komedian ternama, malam puncak Indonesian Comedy Awards 2024 akan dipandu langsung oleh denny cagur dan vega darwanti yang lucunya gak abis-abis!

Makin lucu dengan hadirnya banyak selebriti lainnya seperti Rina Nose, Cak Lontong, Erick Estrada, Vidi Bule, Mimin Eva. Komika ternama seperti Hifdzi Khoir, Aci Resti, dan komedian digital yang komedinya super segar seperti Inyonk, Elsa Japasal, Vior, Trio Netizen.

Komedi di malam puncak “Indonesian Comedy Awards 2024” makin pecah dengan lagu-lagu yang mengundang tawa dari Wawan Teamlo, serta penampilan super amazing dari Kangen Band.

Karena itu, Indonesian Comedy Awards 2024 sayang banget untuk kamu lewatkan! Pastikan kamu jangan ketinggalan Indonesian Comedy Awards 2024, yang disiarkan langsung dari studio RCTI+, studio tercanggih di Asia pada pukul 20.00 WIB.

Kamu juga bisa saksikan ulang malam penghargaan Indonesian Comedy Awards 2024 dan program-program terbaik GTV lainnya melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.

