Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan, Malam Puncak Komedi di Indonesian Comedy Awards 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |15:35 WIB
Saksikan, Malam Puncak Komedi di Indonesian Comedy Awards 2024
Malam puncak Indonesian Comedy Awards 2024 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai Home of Entertainment, GTV telah menjadi rumah dari berbagai hiburan salah satunya komedi. Melalui proses voting sebulan sebelumnya, akan ada 6 nominasi yang akan diumumkan besok malam di puncak Indonesian Comedy Awards 2024.

6 trofi bergengsi untuk kategori komika terfavorit, Kategori Selebriti Komedi Terfavorit, Komedian Digital Terfavorit, Komedian Rising Star, Komedian Wanita Terfavorit, Komedian Pria Terfavorit, siap diperebutkan di malam penghargaan puncak “Indonesian Comedy Awards 2024” yang akan disiarkan langsung pada 8 Maret 2024 pukul 8 malam, di GTV.

Saksikan, Malam Puncak Komedi di Indonesian Comedy Awards 2024

Selain penuh dengan komedian ternama, malam puncak Indonesian Comedy Awards 2024 akan dipandu langsung oleh denny cagur dan vega darwanti yang lucunya gak abis-abis!

Makin lucu dengan hadirnya banyak selebriti lainnya seperti Rina Nose, Cak Lontong, Erick Estrada, Vidi Bule, Mimin Eva. Komika ternama seperti Hifdzi Khoir, Aci Resti, dan komedian digital yang komedinya super segar seperti Inyonk, Elsa Japasal, Vior, Trio Netizen.

Komedi di malam puncak “Indonesian Comedy Awards 2024” makin pecah dengan lagu-lagu yang mengundang tawa dari Wawan Teamlo, serta penampilan super amazing dari Kangen Band.

Karena itu, Indonesian Comedy Awards 2024 sayang banget untuk kamu lewatkan! Pastikan kamu jangan ketinggalan Indonesian Comedy Awards 2024, yang disiarkan langsung dari studio RCTI+, studio tercanggih di Asia pada pukul 20.00 WIB.

Kamu juga bisa saksikan ulang malam penghargaan Indonesian Comedy Awards 2024 dan program-program terbaik GTV lainnya melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186/animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122/gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement