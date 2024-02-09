Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serial Kolosal Ever Night Tayang Perdana di GTV Mulai Besok

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |21:10 WIB
Serial Kolosal <i>Ever Night</i> Tayang Perdana di GTV Mulai Besok
Serial Ever Night tayang perdana di GTV, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Serial kolosal Ever Night akan memulai debutnya di GTV, pada 10 Februari 2024, pukul 22.00 WIB. Serial ini sukses memikat penonton dengan ceritanya yang megah saat pertama kali tayang pada 2018.

Arthur Chen dan Song Yiren didapuk sebagai pemeran utama dalam series ini bersama Adam Chen dan Hu Jun. Kisahnya tentang Ning Que (Arthur Chen) yang ingin balas dendam setelah keluarganya tewas dibantai.

Dalam menjalankan aksinya, Ning Que dibantu oleh asisntennya, Sang Sang. Bersama, mereka memulai perjalanan untuk balas dendam. Serial ini akan tayang setiap hari di GTV kanal digital 28 UHF. Atau, melalui aplikasi menonton streaming seperti RCTI+ dan Vision+.

Jika tayangan GTV digital Anda bermasalah, bisa mengantisipasinya dengan melakukan scan ulang pengaturan Set Top Box, lalu memeriksa sambungan kabel antena dan mengubah posisi letak antena yang Anda miliki.

Namun jika setelah melakukan langkah di atas tayangan TV digital Anda masih bermasalah, silakan hubungi nomor WhatsApp 0856-9003-900. Layanan solusi TV digital tersebut dapat dihubungi, setiap Senin-Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB.

Ikuti juga akun media sosial @officialgtvid untuk mendapatkan informasi terbaru terkait program-program seru GTV lainnya.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161142/indonesias_got_talent-fBCZ_large.jpg
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158282/program_gtv-5zf1_large.jpeg
Asupan Informasi Terupdate dari GTV, Bikin Kamu si Paling Kekinian!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement