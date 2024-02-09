Serial Kolosal Ever Night Tayang Perdana di GTV Mulai Besok

Serial Ever Night tayang perdana di GTV, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Serial kolosal Ever Night akan memulai debutnya di GTV, pada 10 Februari 2024, pukul 22.00 WIB. Serial ini sukses memikat penonton dengan ceritanya yang megah saat pertama kali tayang pada 2018.

Arthur Chen dan Song Yiren didapuk sebagai pemeran utama dalam series ini bersama Adam Chen dan Hu Jun. Kisahnya tentang Ning Que (Arthur Chen) yang ingin balas dendam setelah keluarganya tewas dibantai.

Dalam menjalankan aksinya, Ning Que dibantu oleh asisntennya, Sang Sang. Bersama, mereka memulai perjalanan untuk balas dendam. Serial ini akan tayang setiap hari di GTV kanal digital 28 UHF. Atau, melalui aplikasi menonton streaming seperti RCTI+ dan Vision+.

Jika tayangan GTV digital Anda bermasalah, bisa mengantisipasinya dengan melakukan scan ulang pengaturan Set Top Box, lalu memeriksa sambungan kabel antena dan mengubah posisi letak antena yang Anda miliki.

Namun jika setelah melakukan langkah di atas tayangan TV digital Anda masih bermasalah, silakan hubungi nomor WhatsApp 0856-9003-900. Layanan solusi TV digital tersebut dapat dihubungi, setiap Senin-Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB.

(SIS)