Akhirnya Datang Juga Proyek Comeback DJ Winky di TV, Hanya di GTV

Nafisa Tahira , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |12:06 WIB
<i>Akhirnya Datang Juga</i> Proyek <i>Comeback</i> DJ Winky di TV, Hanya di GTV
Akhirnya Datang Juga, proyek comeback Winky Wiryawan di TV. (Foto: GTV)
JAKARTA - DJ dan aktor Winky Wiryawan kembali aktif di layar kaca lewat program baru GTV, Akhirnya Datang Juga. Program yang diadaptasi dari variety show Australia Thank God You're Here tersebut akan mulai tayang pada 26 Februari mendatang.  

Selanjutnya, program variety show garapan GTV dan Freemantle sebagai pemegang lisensi di Indonesia ini akan mengisi slot tayang setiap Senin hingga Rabu, pukul 20.00 WIB.

Tak hanya Winky Wiryawan, program Akhirnya Datang Juga akan dimeriahkan oleh Gilang Gombloh yang berperan sebagai pemain ensemble. Sementara Denny Chandra dan Abdel Achrian berperan sebagai panelis. 

Dalam program ini, publik figur yang tampil sebagai bintang tamu tidak akan pernah tahu set dan sketsa apa yang disuguhkan di balik pintu. Karena itu, akan ada banyak komedi segar penuh improvisasi yang tersaji dalam program ini.

