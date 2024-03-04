Kim Jaejoong Berperan Jadi Dukun dalam Film Horor Shrine

SEOUL - Kim Jaejoong dan Gong Sung Ha menjadi pemeran utama dalam film Shrine. Film horor ini berkisah tentang tiga mahasiswa yang hilang dalam ekspedisi di kuil terbengkalai di Kobe, Jepang.

Seorang dukun kemudian mencoba untuk mengungkap misteri di balik hilangnya tiga mahasiswa di kuil tersebut. Karakter dukun tampan dan berpenampilan parlente itu akan diperankan oleh Kim Jae Joong.

Meski awalnya enggan menjadi dukun, namun pria tersebut akhirnya menerima takdirnya. Dia kemudian mendedikasikan hidupnya menjadi dukun setelah menyelesaikan pendidikannya dari sekolah seni.

Sementara aktris Gong Sung Ha -yang dikenal lewat perannya dalam Through the Darkness dan Doctor Slump- akan berperan sebagai mantan teman sekelas Kim Jae Joong saat kuliah.