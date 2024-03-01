Amanda Manopo Debut Main Komedi Lewat Serial Vision+ Pay Later

JAKARTA - Vision+ Original akan menayangkan series terbarunya, Pay Later, pada 29 Maret 2024. Serial ini menandai debut Amanda Manopo bermain komedi setelah sukses mencuri hati penonton lewat genre drama dalam sinetron Ikatan Cinta.

Berbeda dengan perannya sebagai Andin, Amanda akan berperan sebagai Tika yang terlilit utang pinjol akibat tergoda fitur paylater. Kebiasaan berbelanja dengan impulsif membuatnya masuk dalam situasi rumit penuh lika-liku.

Di tengah perjuangan Tika melunasi utang, Tika harus berhadapan dengan berbagai karakter unik dan lucu. Sebut saja Tanto (Aming), atasannya yang galak namun humoris. Atau Rizal (Dito Dermawan), rekan kerjanya di perusahaan pinjaman online.

Melengkapi para cast, serial Pay Later juga akan dibintangi Fajar Sadboy, TikToker yang viral dengan kisah cintanya yang menyedihkan. Dia akan memulai debut aktingnya dengan berperan sebagai Umar, adik Tika yang memiliki tingkah polos dan kocak.