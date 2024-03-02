Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Roweina Umboh Jadi Ibu Rumah Tangga Cerewet di Series Pay Later

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:28 WIB
Roweina Umboh Jadi Ibu Rumah Tangga Cerewet di Series Pay Later
Rowena Umbah di Pay Later Series Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Series Pay Later Vision+ Originals menggandeng aktris senior, Roweina Umboh yang memerankan Tantri, jadi salah satu karakter yang menarik perhatian. Sosok Tantri sebagai ibu rumah tangga dengan dua orang anak serta seorang suami membawa nuansa humor dan kehangatan dalam cerita.

“Tantri itu ibu rumah tangga biasa, terus punya dua anak yang kelakuannya beda banget, namanya Tika dan Umar” ungkap Roweina kepada tim Vision+.

Roweina Umboh Jadi Ibu Rumah Tangga Cerewet di Series Pay Later

Roweina melakukan berbagai persiapan untuk mendalami karakter Bu Tantri. Ia mempelajari latar belakang kehidupan Bu Tantri, termasuk kondisi ekonomi dan lingkungan sosialnya.

“Lingkungan tempat keluarga ini tinggal bisa dibilang middle low ya, menengah ke bawah. Jadi karakternya juga harus disesuaikan, Tantri itu orangnya rame, bawel, cerewet,” tutur Roweina.

1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
