HOME CELEBRITY TV SCOOP

Membongkar Sisi Lain Profesi Debt Collector dalam Series Vision+ Pay Later

Pasopati Baladika , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |18:45 WIB
Membongkar Sisi Lain Profesi <i>Debt Collector</i> dalam Series Vision+ <i>Pay Later</i>
Original series Vision+ Pay Later. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Amanda Manopo kembali ke layar kaca dengan membintangi series terbaru Vision+, Pay Later. Dalam series ini, dia berperan sebagai Tika, seorang karyawan kantor pajak yang punya kebiasaan compulsive buying.

 Kebiasaan itu membuat Tika terlilit utang pinjol karena kebiasaan berbelanja menggunakan fitur paylater. Dia kemudian dipecat dari pekerjaannya dan harus bekerja sebagai debt collector di perusahaan pinjol.

Dalam melakoni profesi barunya tersebut, Tika diharuskan menjadi pribadi yang tegas dan tangguh. Dilema antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Tika sebagai tokoh utama akan menjadi pusat dari cerita series ini.

Serial arahan Surya Ardy Octaviand tersebut akan memberi gambaran tentang profesi debt collector yang sering dicap negatif oleh masyarakat. Serial ini akan memperlihatkan sisi humanis seorang debt collector dan dilema dalam pekerjaan mereka.

Membongkar sisi lain profesi debt collector dalam series Pay Later. (Foto: Vision+)

Karena itu, tonton serial Pay Later yang akan tayang perdana di Vision+, pada 29 Maret mendatang. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini atau silakan akses laman www.visionplus.id.

Untuk mendapatkan informasi terkini tentang Vision+, ikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00 melalui chat. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
