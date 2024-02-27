Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blakblakan, Teuku Ryan Ungkap Permintaan Aneh Ria Ricis di Ranjang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:05 WIB
Blakblakan, Teuku Ryan Ungkap Permintaan Aneh Ria Ricis di Ranjang
Blakblakan, Teuku Ryan ungkap permintaan aneh Ria Ricis di ranjang (Foto: IG Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tengah menjadi perbincangan. Keduanya kini tengah menghadapi proses cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kini, segala gerak-gerik Teuku Ryan dan Ria Ricis tak luput dari perhatian netizen. Terbaru, terungkap permintaan aneh Ria Ricis kepada Teuku Ryan ketika di ranjang.

Blakblakan, Teuku Ryan Ungkap Permintaan Aneh Ria Ricis di Ranjang

"Permintaan yang aneh-aneh iya sih. Yang paling aneh itu bahkan nggak dibilang tersiksa tapi emang kesukaan istri," ungkap Ryan Ricis dalam satu acara.

Teuku Ryan mengungkapkan permintaan Ricis yang membuatnya tak kuasa menahan tawa. Permintaan Ricis termasuk unik.

"Dia minta saya tidur nggak pakai baju," sambung Ryan sembari tertawa.

Ria Ricis mengakui permintaan tersebut. Dalam kesempatan berbeda, Ricis memang ingin Ryan tidur tidak menggunakan baju.

"Jujur, kalau bobo dia itu suka pakai baju," ungkap Ricis.

"Iya kan suka kedinginan dan badannya dia kan hangat, suhunya hangat, jadi kalau pakai baju tidur, 'kok kamu pakai baju tidur, nanti aku ngangetinnya ke siapa?' langsung, aku minta dia buka baju," papar Ricis.

Telusuri berita celebrity lainnya
