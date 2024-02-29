Dari Ranger Biru, Yoshi Sudarso Jadi Terapis Bucin dalam Serial Vision+ Pay Later

JAKARTA - Yoshi Sudarso dikenal luas lewat perannya dalam serial populer Power Rangers Dino Charge dan film Bullet Train. Kini, dia mulai aktif di layar kaca Indonesia dan terlibat dalam serial Pay Later yang akan tayang di Vision+, pada 29 Maret 2024.

Dalam series ini, dia akan berperan sebagai Dion, calon terapis muda yang berjuang mendapatkan lisensi praktiknya. Dia digambarkan sebagai pria penuh kasih sayang dan romantis.

Hingga suatu hari, Dion berkenalan dengan Tika (Amanda Manopo), pegawai perusahaan pinjol yang mengidap Compulsive Buying Disorder (CBD). Dia kemudian membantu perempuan tersebut untuk bisa sembuh dari kondisinya tersebut.

Serial Pay Later tidak hanya menghadirkan plot menghibur dengan komedi segar, namun juga menyuguhkan edukasi tentang pentingnya perencanaan keuangan yang apik agar terbebas dari masalah.