Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dari Ranger Biru, Yoshi Sudarso Jadi Terapis Bucin dalam Serial Vision+ Pay Later

Pasopati Baladika , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:09 WIB
Dari Ranger Biru, Yoshi Sudarso Jadi Terapis Bucin dalam Serial Vision+ <i>Pay Later</i>
Yoshi Sudarso jadi terapis tampan dalam serial Vision+ Pay Later. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Yoshi Sudarso dikenal luas lewat perannya dalam serial populer Power Rangers Dino Charge dan film Bullet Train. Kini, dia mulai aktif di layar kaca Indonesia dan terlibat dalam serial Pay Later yang akan tayang di Vision+, pada 29 Maret 2024. 

Dalam series ini, dia akan berperan sebagai Dion, calon terapis muda yang berjuang mendapatkan lisensi praktiknya. Dia digambarkan sebagai pria penuh kasih sayang dan romantis.

Hingga suatu hari, Dion berkenalan dengan Tika (Amanda Manopo), pegawai perusahaan pinjol yang mengidap Compulsive Buying Disorder (CBD). Dia kemudian membantu perempuan tersebut untuk bisa sembuh dari kondisinya tersebut.

Serial Pay Later tidak hanya menghadirkan plot menghibur dengan komedi segar, namun juga menyuguhkan edukasi tentang pentingnya perencanaan keuangan yang apik agar terbebas dari masalah.

Serial Pay Later suguhkan hiburan dan edukasi. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement