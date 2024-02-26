Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perbedaan Sikap Oki Setiana Dewi dengan Shindy Putri soal Perceraian Ria Ricis

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |19:22 WIB
Perbedaan Sikap Oki Setiana Dewi dengan Shindy Putri soal Perceraian Ria Ricis
Perbedaan Sikap Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri soal perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis dan Teuku Ryan tengah menghadapi permasalahan rumah tangga. Rumah tangga mereka terancam kandas. Sebab, sidang cerai sudah mulai berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Sebagai kakak, Oki Setiana Dewi tak ingin ikut campur terlalu jauh permasalahan rumah tangga adiknya. Ditanya soal kisruh Ricis dan Ryan, Oki enggan menjawab.

Perbedaan Sikap Oki Setiana Dewi dengan Shindy Putri soal Perceraian Ria Ricis

Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Oki Setiana Dewi lebih ingin berkomentar soal kajian yang diadakan olehnya.

Sementara itu, kakak Ricis lainnyam Shindy Putri juga tampak diplomatis menjawab pertanyaan awak media soal keretakan rumah tangga adiknya.

Shindy menilai apapun jalan yang dilakukan adiknya semoga menjadi langkah terbaik.

"Mohon doanya semoga semuanya sehat selalu dan diberikan jalan yang terbaik," kata Shindy Putri saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat 23 Februari 2024.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement