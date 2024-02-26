Perbedaan Sikap Oki Setiana Dewi dengan Shindy Putri soal Perceraian Ria Ricis

JAKARTA - Ria Ricis dan Teuku Ryan tengah menghadapi permasalahan rumah tangga. Rumah tangga mereka terancam kandas. Sebab, sidang cerai sudah mulai berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Sebagai kakak, Oki Setiana Dewi tak ingin ikut campur terlalu jauh permasalahan rumah tangga adiknya. Ditanya soal kisruh Ricis dan Ryan, Oki enggan menjawab.

Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Oki Setiana Dewi lebih ingin berkomentar soal kajian yang diadakan olehnya.

Sementara itu, kakak Ricis lainnyam Shindy Putri juga tampak diplomatis menjawab pertanyaan awak media soal keretakan rumah tangga adiknya.

Shindy menilai apapun jalan yang dilakukan adiknya semoga menjadi langkah terbaik.

"Mohon doanya semoga semuanya sehat selalu dan diberikan jalan yang terbaik," kata Shindy Putri saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat 23 Februari 2024.

