Amanda Manopo Simpan Rahasia Besar dalam Series Vision+ Pay Later

Amanda Manopo punya rahasia besar dalam serial Pay Later, tayang perdana di Vision+ pada 29 Maret 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Serial Pay Later akan memulai debutnya di Vision+, mulai 29 Maret mendatang. Series garapan sutradara Surya Ardy Octaviand ini bertutur tentang seorang karyawati yang terjerat utang paylater hingga dipecat dari pekerjaannya.

Saat berhadapan dengan masalah, Tika si karakter utama dalam Pay Later lebih memilih merahasiakannya dari keluarga. Dia merasa khawatir, permasalahan utang pinjol yang menderanya justru akan membebani kedua orangtuanya.

Namun Tika tak pernah menduga bahwa sikap tertutupnya tersebut justru menghalanginya mendapatkan dukungan dari kedua orangtuanya. Series Pay Later ini akan memberikan gambaran bagi penonton tentang pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam keluarga.

Mengusung genre komedi, drama, dan romantis, serial Pay Later dibintangi sederet aktor populer, dari Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, Aming, Musdalifah Basri, hingga Fajar Sadboy.