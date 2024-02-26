Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pesan Alvin Jonathan untuk Peserta X Factor Indonesia

Selvianus , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |23:01 WIB
Pesan Alvin Jonathan untuk Peserta X Factor Indonesia
Pesan Alvin Jo untuk peserta X Factor Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Alvin Jonathan merupakan penyanyi jebolan X Factor Indonesia musim ketiga. Menurut Alvin, kompetisi sesungguhnya berada di luar kompetisi X Factor Indonesia.

Alvin Jonathan mengakui merasakan kesulitan, mulai dari pembuatan lagu hingga produksi banyak sekali dipikirkan olehnya.

Bahkan urusan penampilan pun ketika membuat video klip pun harus dipikirkannya tanpa melibatkan orang lain. Namun begitu, ia bersyukur karena melalui fase-fase membuat dia semakin dewasa.

Pesan Alvin Jonathan untuk Peserta X Factor Indonesia

"Benar merasa banget waktu di X Factor masih banyak yang ngurusin semuanya gini-gini baju dapat, semuanya dapat setelah keluar ternyata berat harus ngatur baju sendiri kayak gitu lebih susah cuman jadi paham," ujar Alvin Jonathan saat ditemui di iNews Tower di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Senin (26/2/2024).

"Dulu apa-apa dibikinin terus ketika keluar dari X Factor kita harus memantace sendiri itu sih yang susah," sambungnya.

Bukan cuma itu, dalam urusan promo single di media sosial, Alvin mengaku harus banyak belajar untuk memperkenalkan karya-karya terbarunya itu ke penggemar.

"Nggak apa-apa kayak anak-anak muda aja penting juga dan banyak omongan orang tetapi aku mencoba berusaha dan tetap jadi sendiri aja sih," ucap Alvin Jonathan.

Alvin Jonathan sejauh ini telah sukses merilis beberapa single, terbaru yakni single Falling in Love Jakarta diangkat berdasarkan pengalaman pribadinya selama merantau ke kota metropolitan.

"Ya sesuai personal lah ya dan sesuai dengan judul lagu Falling Love in Jakarta," beber Alvin Jonathan.

Juara X Factor Indonesia musim ketiga ini mengakui bahwa selama pembuatan lagu, ia merasakan kesulitan. Namun Alvin enggan berkomentar banyak soal kesulitan dialaminya semasa menuliskan lagu.

Alvin juga mengatakan dalam waktu dekat ini dirinya juga bakal mengeluarkan single terbaru. Tetapi ia enggan membocorkan soal single yang bakal dirilisnya nanti.

"Kalau kesulitan pasti ada lah ya tapi nanti paling bikin lagu lagi (keinginan dirilis single lagi-red) ya itu rahasia," kata Alvin Jonathan.

