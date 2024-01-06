Arbani Yasiz Dilarang Nonton Film Dilan Versi Iqbaal Ramadhan, Ini Alasannya

JAKARTA - Arbani Yasiz dipercaya untuk menggantikan posisi Iqbaal Ramadhan untuk berperan sebagai Dilan. Demi mendapatkan sosok Dilan yang berbeda sesuai dengan versinya sendiri, Arbani pun sempat dilarang oleh sutradara Benni Setiawan untuk menonton ketiga film Dilan yang diperankan Iqbaal Ramadhan.

"Sama pak Benny saya nggak dibolehin nonton yang sebelumnya, takutnya saya terpengaruh Dilan versi Iqbal. Sama ayah Pidi dan pak Benny saya diminta cari versi saya sendiri," ujar Arbani Yasiz di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Bahkan, Arbani sudah mulai berusaha menghidupkan karakter Dilan yang berbeda sejak proses reading berlangsung. Arbani seolah mencari jati diri Dilan yang. nantinya diharapkan akan melekat dalam dirinya. Arbani nampaknya ingin dikenal sebagai Dilan.

"Mulai reading saya pakai bandana sendiri, saya pengin orang juga anggap saya Dilan," sambungnya.

Arbani juga mengungkap jika dirinya sempat mengikuti proses casting film Dilan 1990 tapi kala itu dirinya belum berkesempatan untuk terlibat dalam film Dilan.

"Dulu pernah screen test buat dilan 1990, tapi mungkin belum rezeki, rezekinya disini," ungkapnya.

Arbani memahami pro kontra yang muncul sejak dirinya diumumkan menggantikan Iqbaal sebagai Dilan. Bahkan, dia pun berusaha untuk merahasiakan terpilihnya dia sebagai Dilan sebelum resmi diumumkan.

Arbani juga sempat merasa minder kala menjalani syuting di Bandung. Selain karakter Dilan itu sendiri, dia merasa kesulitan untuk fasih berbahasa Sunda dengan pelafalan dan logat yang sesuai.

Menjalani proses syuting di Bandung, dia pun khawatir hanya akan dicap sebagai Dilan KW atau Dilan palsu lantaran semua orang menganggap Dilan adalah Iqbaal Ramadhan. Namun, dia bersyukur kekhawatirannya itu tak terjadi lantaran penggemar Dilan di Bandung memberikan dukungan kepadanya.

"Bahasa iya, karakter Dilan iya, terlebih syutingnya di Bandung. Takutnya saya syuting dan pakai kostum Dilan, disebut Dilan KW. Alhamdulillah nggak, mereka support juga yang bikin saya termotivasi," pungkasnya.