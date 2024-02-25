Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jonas Brothers Bawakan Total 28 Lagu dalam Konsernya di ICE BSD Kemarin

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |08:05 WIB
Jonas Brothers Bawakan Total 28 Lagu dalam Konsernya di ICE BSD Kemarin
Jonas Brothers bawakan total 28 lagu dalam konsernya di ICE BSD (Foto: Wiwie Heriyani/MPI)
JAKARTA - Jonas Brothers tak hanya sukses menjawab kerinduan para penggemarnya lewat sederet lagu lawas mereka saat menggelar konser di ICE BSD, Tangerang, Sabtu 24 Februari 2024 malam.

Pasalnya, usai membawakan lagu lama mulai dari Just Friend, What A Man Gotta Do, Goodnight and Goodbye, Hold On, dan 'That's Just The Way We Roll, hingga SOS, mereka pun turut membawakan beberapa lagu baru. Bahkan, lagu Sucker, Celebrate, hingga beberapa single solo karir dari Nick Jonas yang berjudul ‘Jealous’ diketahui ikut dibawakan dalam konser tersebut.

Joe Jonas pun turut mengajak personel DNCE untuk turut membawakan lagu hits mereka yang berjudul ‘Cake By The Ocean’.

Penonton yang memenuhi area hall ICE BSD itu lantas mulai joget berjingkrakan ketika musik Cake By The Ocean dimainkan. Melihat semangat penonton, Joe lantas semakin bersemangat pula membawakan lagu viralnya bersama DNCE itu.

Jonas Brothers (Wiwie)

Jonas Brothers bawakan total 28 lagu dalam konsernya di ICE BSD (Foto: Wiwie Heriyani/MPI)

Selama kurang lebih dua jam lamanya Jonas Brothers membawakan sederet lagu lama dan lagu terbaru mereka selama hampir 19 tahun berkarir, meskipun sempat vakum beberapa tahun.

Mereka bahkan tampak tak kehabisan tenaga menyanyikan total 28 lagu. Hal itu lantaran semangat para penonton dan penggemarnya di Indonesia yang turut menularkan semangat ke mereka.

Sebelumnya, Jonas Brothers sukses membuka konser perdana mereka di ICE BSD, Tangerang tersebut lewat lagu ‘What A Man Gotta Do'. Grup musik asal AS ini sukses menjawab kerinduan para Jonatics alias penggemar Jonas Brothers di Indonesia yang telah lama menantikan kedatangan mereka.

Pantauan MNC Portal di lokasi, Nick, Joe, dan Kevin Jonas naik ke atas panggung sekitar pukul 20.30 WIB.

