Jonas Brothers Buka Konser di Jakarta dengan Lagu What A Man Gotta Do

TANGERANG - Band Jonas Brothers menjadikan lagu What A Man Gotta Do sebagai pembuka penampilan mereka di ICE BSD, Tangerang, pada Sabtu (24/2/2024) malam.

Nick, Joe, dan Kevin naik ke atas panggung sekitar pukul 20.30 WIB setelah penampilan pembuka dari penyanyi muda berbakat Indonesia, Putri Ariani. Ketiga kakak beradik tersebut tampil dalam balutan outfit serba hitam.

“Kami senang bisa datang ke Jakarta. Setelah sekian lama, aku suka kota ini,” ujar Nick Jonas menyapa para penonton.

Setelah menyanyikan lagu What A Man Gotta Do, ketiga personel Jonas Brothers kembali menyanyikan beberapa lagu lawas andalan mereka, seperti Goodnight and Goodbye, Hold On, dan That's Just The Way We Roll.