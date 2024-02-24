Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jonas Brothers Buka Konser di Jakarta dengan Lagu What A Man Gotta Do

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |22:28 WIB
Jonas Brothers Buka Konser di Jakarta dengan Lagu <i>What A Man Gotta Do</i>
Konser Jonas Brothers di ICE BSD, pada 24 Februari 2024. (Foto: Wiwie Heriyani/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

TANGERANG - Band Jonas Brothers menjadikan lagu What A Man Gotta Do sebagai pembuka penampilan mereka di ICE BSD, Tangerang, pada Sabtu (24/2/2024) malam. 

Nick, Joe, dan Kevin naik ke atas panggung sekitar pukul 20.30 WIB setelah penampilan pembuka dari penyanyi muda berbakat Indonesia, Putri Ariani. Ketiga kakak beradik tersebut tampil dalam balutan outfit serba hitam. 

“Kami senang bisa datang ke Jakarta. Setelah sekian lama, aku suka kota ini,” ujar Nick Jonas menyapa para penonton. 

Setelah menyanyikan lagu What A Man Gotta Do, ketiga personel Jonas Brothers kembali menyanyikan beberapa lagu lawas andalan mereka, seperti Goodnight and Goodbye, Hold On, dan That's Just The Way We Roll

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/205/2975028/jonas-brothers-bawakan-total-28-lagu-dalam-konsernya-di-ice-bsd-kemarin-bIJzv15fAM.jpg
Jonas Brothers Bawakan Total 28 Lagu dalam Konsernya di ICE BSD Kemarin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/205/2963590/promotor-ungkap-kisah-dibalik-kesuksesan-ajak-jonas-brothers-konser-di-indonesia-BGY6BQYVlh.jpg
Promotor Ungkap Kisah Dibalik Kesuksesan Ajak Jonas Brothers Konser di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/205/2949706/konser-jonas-brothers-di-jakarta-ini-harga-tiketnya-UBeQuLIPUT.jpg
Konser Jonas Brothers di Jakarta, Ini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/205/2943322/jonas-brothers-bakal-konser-di-jakarta-pada-februari-2024-berapa-harga-tiketnya-ArNJ3ITPEA.jpg
Jonas Brothers Bakal Konser di Jakarta pada Februari 2024, Berapa Harga Tiketnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/19/205/2519274/kru-positif-covid-19-megan-thee-stallion-dan-jonas-brothers-batal-tampil-di-jingle-bell-atlanta-aRFq5lnoXH.jpg
Kru Positif Covid-19, Megan Thee Stallion dan Jonas Brothers Batal Tampil di Jingle Bell Atlanta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/01/205/2024376/6-tahun-vakum-jonas-brothers-comeback-dengan-rilis-lagu-baru-S2g55dWkuq.jpg
6 Tahun Vakum, Jonas Brothers Comeback dengan Rilis Lagu Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement