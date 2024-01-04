Konser Jonas Brothers di Jakarta, Ini Harga Tiketnya

JAKARTA - Color Asia Live resmi mengumumkan denah serta harga tiket untuk konser Jonas Brothers The Tour 2024 di Indonesia. Konser yang akan mengguncang karena pertama kalinya Jonas Brothers tampil di Indonesia ini akan digelar di ICE, BSD City, pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Penjualan tiket konser akan dimulai pada Sabtu, 6 Januari 2024, melalui www.jonasbrothersjakarta.com mulai pukul 10.00 WIB. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi Instagram @colorasialive.

Joey Ferry, sebagai Public Relations Color Asia Live, menyatakan bahwa pihak promotor akan memberikan kesempatan kepada beberapa penggemar Jonas Brothers Indonesia yang beruntung untuk diundi, bagi mereka yang membeli tiket pada hari pertama penjualan, Sabtu, 6 Januari 2024. Mereka berpotensi mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Jonas Brothers saat kedatangan mereka di Indonesia.

Tahun ini, konser Jonas Brothers bertajuk THE TOUR akan melanjutkan perjalanan tur dunianya. Jonas Brothers akan mengunjungi beberapa negara di Asia (Indonesia dan Filipina), Australia, Selandia Baru, Polandia, Austria, Republik Ceko, Irlandia Utara, Hamburg, Lyon, Munich, dan Norwegia. Penggemar di wilayah internasional dapat menyaksikan penampilan mereka di TODAY Show untuk melihat sisi lain dari THE TOUR.

Jonas Brothers akan membawakan rangkaian lagu hits mereka yang merajai tangga lagu di ICE, BSD City, pada Sabtu, 24 Februari 2024. Sebagai salah satu grup paling sukses di abad ke-21, Jonas Brothers - Nick Jonas, Joe Jonas, dan Kevin Jonas - telah mencatat lebih dari 20 juta penjualan album. Mereka meraih dua nominasi GRAMMY® Award, menempatkan 26 hits lagu di Billboard Hot 100, dan memuncaki posisi #1 di Billboard 200 sebanyak tiga kali berturut-turut. Dengan jumlah streaming yang mencapai miliaran, mereka baru-baru ini mendapatkan bintang di Hollywood Walk of Fame. Pada tahun 2019, debut album mereka bersertifikasi Platinum dari Republic Records, "Happiness Begins," memunculkan single hit "Sucker" yang meraih 5x Platinum dan memetakan mereka sebagai "grup pertama di abad ke-21 yang memulai debutnya di posisi #1 di Hot 100."