HOME CELEBRITY MUSIK

Promotor Ungkap Kisah Dibalik Kesuksesan Ajak Jonas Brothers Konser di Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |22:45 WIB
Promotor Ungkap Kisah Dibalik Kesuksesan Ajak Jonas Brothers Konser di Indonesia
Cerita dibalik Kesuksesan Promotor Ajak Jonas Brothers Konser di Indonesia (Foto: Instagram/jonasbrothers
JAKARTA - Jonas Brothers menggelar konser perdananya di Indonesia dalam waktu dekat. Rencananya, Nick, Joe, dan Kevin akan menyapa para Jonatics (sapaan bagi para penggemarnya) melalui konser bertajuk 'Jonas Brothers Five Albums One Night The Tour' yang digelar di ICE BSD City, pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Rupanya, untuk bisa mendatangkan grup musik dari tiga bersaudara ini ke Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah. Pasalnya, jadwal mereka bisa dibilang sangat padat.

Menariknya, Color Asia Live dan Prestige Promotions selaku promotor ternyata harus ‘rebutan’ dengan promotor asing dari negara tetangga demi bisa mengambil hati Jonas Brothers untuk lebih memilih konser di Tanah Air. Dengan proses negosiasi selama satu tahun lamanya, kedua promotor lokal tersebut sukses membuat Jonas Brothers memilih Indonesia untuk rangkaian tur Asia mereka, selain di Manila, Filipina.

“Biasanya kan turnya banyak. Tapi ini di Asia cuma ada di Jakarta dan Manila. Biasanya di Singapura nggak dibagi ke kita, tapi ini kita yang nggak mau bagi ke Singapura. Jadi cuma di Jakarta dan Manila,” ujar Managing Director Color Asia Live, David Ananda, saat jumpa pers di Phantom PIK 2, Jakarta Utara, Rabu, (31/1/2024).

Konser Jonas Brothers

Cerita dibalik Kesuksesan Promotor Ajak Jonas Brothers Konser di Indonesia (Foto: Wiwie/MPI)


“Dan jujur sebenarnya kita tarik-tarikan antar promotor Singapura yang memang selalu ingin menguasai dengan membawa show sebanyak-banyaknya. Karena mereka didukung oleh program Pemerintah Singapura,” sambung David.

Padahal, menurut David, penggemar Jonas Brothers di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga cukup banyak.

Menurutnya, Indonesia lantas harus berbangga hati karena grup musik tersebut justru memilih Indonesia. David menilai, hal tersebut juga bisa menjadi ‘lampu hijau’ bagi promotor lokal untuk unjuk gigi dan bisa bersaing dengan promotor-promotor asing yang sudah cukup terkenal.

“Tapi intinya kita fight hard, akhirnya kita bisa mengalahkan promotor-promotor besar dunia, untuk akhirnya Jonas Brothers lebih memilih kita di Indonesia sebagai promotornya untuk didatangkan. Istilahnya merupakan kebanggaan juga karena kita, Color Asia dan Prestige Promotion adalah promotor lokal ya, indonesia asli,” terangnya.

