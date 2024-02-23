Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shanty Mengaku Syok saat Kembali Bermusik di Indonesia: Dunia Entertainment Sudah Berubah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |02:30 WIB
Shanty Mengaku Syok saat Kembali Bermusik di Indonesia: Dunia Entertainment Sudah Berubah
Shanty syok dengan perubahan di dunia musik Tanah Air (Foto: Instagram/shantyofficial)
A
A
A

JAKARTA - Shanty memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan berkarya kembali sebagai seorang penyanyi. Setelah 12 tahun meninggalkan Indonesia dan memilih untuk menetap di Hong Kong, penyanyi 45 tahun ini mengaku terkejut dengan perkembangan industri musik di Tanah Air.

Saat berbincang bersama Melaney Ricardo, pelantun 'Hanya Memuji' ini mengatakan bahwa industri musik di Indonesia sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Bahkan salah satu perbedaan tersebut muncul dari cara memasarkan lagu.

“Aku syok, ini permainan yang baru. Dunia entertainment sudah berubah, cara mengelola musik sudah berubah,” ungkap Shanty.

Shanty mengatakan jika dirinya sempat merilis dua single baru yakni Count on Me dan Kupu Menanti. Ia bahkan melakukan banyak radio tour untuk mempromosikan lagunya.

Shanty

Shanty syok dengan perubahan di dunia musik Tanah Air (Foto: Instagram/shantyofficial)


Namun, ia mengaku hal tersebut tidaklah cukup.

Shanty mengakui meledaknya suatu lagi kini sangat dipengaruhi oleh sosial media salah satunya TikTok.

Namun, hal ini membuat Shanty bertanya-tanya mengenai konsep musik yang sebenarnya, terlebih sejumlah lagu yang viral di sosial media tak diputar secara penuh.

“Gue masih melakukan radio tour di Bali, di Jakarta. Tapi itu tidak cukup,” jelasnya.

“Ujung-ujungnya cuma mendengar 15 detik dari sosial media. Apakah mereka mendengarkan keseluruhan lagunya, itu jadi sebuah pertanyaan untukku,” ucap Shanty.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974373/shanty-ogah-jawab-status-pernikahannya-dengan-sebastian-paredes-Q1IYHm5Wcy.jpg
Shanty Ogah Jawab Status Pernikahannya dengan Sebastian Paredes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974369/shanty-akan-kembali-berkarya-di-indonesia-usai-12-tahun-vakum-dan-pindah-ke-hong-kong-osG5iFPRxC.jpg
Shanty akan Kembali Berkarya di Indonesia Usai 12 Tahun Vakum dan Pindah ke Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/205/2820670/shanty-comeback-lewat-kupu-menanti-bangkitkan-nostalgia-musik-90-an-6zZqY82CkM.jpg
Shanty Comeback Lewat Kupu Menanti, Bangkitkan Nostalgia Musik 90-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/03/33/2739386/tinggal-di-bali-shanty-dihantam-isu-cerai-1lIpp29ZHF.jpg
Tinggal di Bali, Shanty Dihantam Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/01/33/2678663/shanty-ungkap-detik-detik-jelang-pernikahan-catherine-wilson-dan-idham-mase-y0VxenZfqw.jpg
Shanty Ungkap Detik-detik Jelang Pernikahan Catherine Wilson dan Idham Mase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/21/33/2671762/perjalanan-hidup-shanty-pernah-jadi-spg-hingga-model-video-klip-dengan-upah-minim-Mbr34FWKUF.jpg
Perjalanan Hidup Shanty, Pernah Jadi SPG hingga Model Video Klip dengan Upah Minim
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement