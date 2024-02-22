Mengenal Sosok Kakak Ariel NOAH yang Jarang Disorot

JAKARTA - Nazril Irham alias Ariel NOAH, diketahui memiliki seorang kakak laki-laki bernama Nazlin Fachrizal. Akan tetapi, sosok kakak kandung Ariel tersebut bisa dikatakan jarang muncul di hadapan media.

Sosoknya kakak laki-laki Ariel sendiri pertama kali diketahui saat ia terjerat kasus narkoba jenis ekstasi pada 2007 di Jambi. Selain itu, ia juga sempat terlihat di momen meninggalnya sang ayah, Nazmul Irphan pada 2016. Sebab kala itu, Nazlin terlihat ikut menggotong keranda jenazah ayahnya berdampingan dengan adiknya, Ariel.

Terbaru, kakak laki-laki Ariel kembali terlihat saat menjalani liburan bersama keluarganya di Swiss. Dalam video yang beredar di media sosial, kakak Ariel tersebut tampak mengenakan jaket dan beanie atau kupluk berwarna hitam.

Sambil tersenyum, Nazlin pun terlihat duduk di samping pentolan NOAH tersebut.

Mengenal sosok kakak Ariel NOAH yang jarang disorot (Foto: Instagram/nazriel_irham1981)





Menariknya, wajah Nazlin dan Ariel bisa dikatakan cukup mirip. Hanya saja, warna kulit Nazlin terlihat lebih gelap jika dibandingkan dengan sang adik.