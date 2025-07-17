Ariel NOAH dan Sophia Latjuba Hangout Bareng, Netizen: Cie, Balikan

JAKARTA - Setelah 8 tahun putus, Ariel NOAH dan Sophia Latjuba tampaknya masih berhubungan baik. Keduanya bahkan terlihat hangout bareng Evi Celia, putri sulung bintang series Tetangga Masa Gitu? tersebut.

Menariknya, momen kebersamaan itu diabadikan oleh Bogdan Vlase, mantan kekasih Sophia setelah putus dari Ariel. Dalam fotonya, Bogdan berdiri persis di samping Eva, sementara Ariel dan Sophia berpose berdampingan.

Sophia terlihat cantik dalam balutan atasan turtleneck hitam tanpa lengan dan celana berwarna senada. Sementara Ariel tampil kasual dengan kaus putih, kemeja lilac, dan celana kargo berwarna cokelat.

Ariel terlihat meletakkan tangannya di punggung Sophia, sementara sang aktris mengulas senyum semringah ke arah kamera. “Friends hang out,” tulis Bogdan Vlase dalam unggahannya dikutip pada Kamis (17/7/2025).

Ariel NOAH dan Sophia Latjuba Hangout Bareng, Netizen: Cie, Balikan. (Foto: Instagram/@bogdanvlase)

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh warganet. Tak sedikit yang berspekulasi bahwa Ariel NOAH dan Sophia Latjuba kembali menjalin kasih. “Wah, CLBK,” kata @lina**.