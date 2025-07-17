Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ariel NOAH dan Sophia Latjuba Hangout Bareng, Netizen: Cie, Balikan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |06:30 WIB
Ariel NOAH dan Sophia Latjuba <i>Hangout</i> Bareng, <i>Netizen</i>: Cie, Balikan
Ariel NOAH dan Sophia Latjuba Hangout Bareng, Netizen: Cie, Balikan. (Foto: Instagram/@bogdanvlase)
A
A
A

JAKARTA - Setelah 8 tahun putus, Ariel NOAH dan Sophia Latjuba tampaknya masih berhubungan baik. Keduanya bahkan terlihat hangout bareng Evi Celia, putri sulung bintang series Tetangga Masa Gitu? tersebut. 

Menariknya, momen kebersamaan itu diabadikan oleh Bogdan Vlase, mantan kekasih Sophia setelah putus dari Ariel. Dalam fotonya, Bogdan berdiri persis di samping Eva, sementara Ariel dan Sophia berpose berdampingan.

Sophia terlihat cantik dalam balutan atasan turtleneck hitam tanpa lengan dan celana berwarna senada. Sementara Ariel tampil kasual dengan kaus putih, kemeja lilac, dan celana kargo berwarna cokelat. 

Ariel terlihat meletakkan tangannya di punggung Sophia, sementara sang aktris mengulas senyum semringah ke arah kamera. “Friends hang out,” tulis Bogdan Vlase dalam unggahannya dikutip pada Kamis (17/7/2025).

Ariel NOAH dan Sophia Latjuba
Ariel NOAH dan Sophia Latjuba Hangout Bareng, Netizen: Cie, Balikan. (Foto: Instagram/@bogdanvlase)

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh warganet. Tak sedikit yang berspekulasi bahwa Ariel NOAH dan Sophia Latjuba kembali menjalin kasih. “Wah, CLBK,” kata @lina**.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/205/3157475/ariel_noah-vfDq_large.jpg
Peterpan Reuni, Ariel Noah Lebih Tertarik Jadi Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/205/3157401/noah_band-4pvj_large.jpg
Ariel Spill Album Terakhir Noah Bareng Musica: Siap Hadirkan 10 Lagu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157176/ariel_noah-hd18_large.jpg
Ariel NOAH Tegaskan Peterpan Tak Perlu Izin Bawakan Lagunya di Konser Reuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152349/ariel_noah-ktyT_large.jpg
Ariel NOAH Ogah Tanggapi Rencana Comeback Peterpan, Pilih Touring ke Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/205/3146432/ariel_noah-znSR_large.jpg
Ariel Noah Makin Getol Suarakan Isu Royalti Musik: Banyak Informasi Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144635/keenan_nasution-jONz_large.jpg
Anak Keenan Nasution Sindir Ariel Noah dan Armand Maulana: Di Mana Keadilan?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement