Alleia Anata Belum Punya Pacar, Ariel NOAH Khawatir

JAKARTA - Ariel NOAH angkat bicara terkait kehidupan pribadi putrinya, Alleia Anata. Di usianya yang ke-18, Ariel mengatakan bahwa sang putri hingga kini belum memiliki kekasih.

Mengetahui hal tersebut, Ariel bukannya senang. Sebagai ayah, ia justru mengaku khawatir dengan putrinya.

BACA JUGA: Ariel NOAH Beberkan Kriteria Wanita Idaman

Pengakuan Ariel soal dirinya khawatir lantaran putrinya belum memiliki kekasih, diungkapkan langsung olehnya saat tampil di akun YouTube Taulany TV. Tepatnya di hadapan Andre Taulany, Eno Netra dan Dikta.

Mulanya, Andre tampak mengeluhkan soal putri bungsunya, Lova yang sudah banyak berubah. Ia bahkan merasa bahwa anak perempuannya itu sudah memiliki dunia sendiri.

Ariel NOAH khawatir anaknya belum punya pacar (Foto: Instagram/andika.naliputra)





”Kalau dibilang mereka tiba-tiba punya dunia sendiri, ya pasti, memang begitu. Bukan cewek doang kayaknya, cowok juga begitu kayaknya. Normal lah,” ujar Ariel.

Meski memaklumi anaknya kini memiliki dunia sendiri, Ariel mengaku beruntung lantaran Alleia sampai saat ini masih seperti anak kecil dihadapannya. Bahkan, putri dari Sarah Amilia itu masih mau dipeluk oleh sang ayah.

”Tapi anak gue sampai sekarang juga masih mau dipeluk-peluk kok, masih kayak anak kecil,” lanjutnya.

Mendengar ucapan Ariel, Dikta pun bertanya apakah vokalis NOAH itu mengizinkan anaknya pacaran. Menariknya, Ariel justru bingung mengapa putrinya sampai kini belum memiliki kekasih

”Tapi anak lo udah punya pacar?” tanya Dikta.

“Belum, makanya gue bilang ‘Kak kok belum punya pacar sih kak’ hahaha. Itu kan normal ya,” papar Ariel.