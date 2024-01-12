Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alleia Anata Belum Punya Pacar, Ariel NOAH Khawatir

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |02:30 WIB
Alleia Anata Belum Punya Pacar, Ariel NOAH Khawatir
Ariel NOAH khawatir anaknya belum punya pacar (Foto: Instagram/andika.naliputra)
A
A
A

JAKARTA - Ariel NOAH angkat bicara terkait kehidupan pribadi putrinya, Alleia Anata. Di usianya yang ke-18, Ariel mengatakan bahwa sang putri hingga kini belum memiliki kekasih.

Mengetahui hal tersebut, Ariel bukannya senang. Sebagai ayah, ia justru mengaku khawatir dengan putrinya.

Pengakuan Ariel soal dirinya khawatir lantaran putrinya belum memiliki kekasih, diungkapkan langsung olehnya saat tampil di akun YouTube Taulany TV. Tepatnya di hadapan Andre Taulany, Eno Netra dan Dikta.

Mulanya, Andre tampak mengeluhkan soal putri bungsunya, Lova yang sudah banyak berubah. Ia bahkan merasa bahwa anak perempuannya itu sudah memiliki dunia sendiri.

Ariel NOAH dan Alleia Anata

Ariel NOAH khawatir anaknya belum punya pacar (Foto: Instagram/andika.naliputra)


”Kalau dibilang mereka tiba-tiba punya dunia sendiri, ya pasti, memang begitu. Bukan cewek doang kayaknya, cowok juga begitu kayaknya. Normal lah,” ujar Ariel.

Meski memaklumi anaknya kini memiliki dunia sendiri, Ariel mengaku beruntung lantaran Alleia sampai saat ini masih seperti anak kecil dihadapannya. Bahkan, putri dari Sarah Amilia itu masih mau dipeluk oleh sang ayah.

”Tapi anak gue sampai sekarang juga masih mau dipeluk-peluk kok, masih kayak anak kecil,” lanjutnya.

Mendengar ucapan Ariel, Dikta pun bertanya apakah vokalis NOAH itu mengizinkan anaknya pacaran. Menariknya, Ariel justru bingung mengapa putrinya sampai kini belum memiliki kekasih

”Tapi anak lo udah punya pacar?” tanya Dikta.

“Belum, makanya gue bilang ‘Kak kok belum punya pacar sih kak’ hahaha. Itu kan normal ya,” papar Ariel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/205/3157475/ariel_noah-vfDq_large.jpg
Peterpan Reuni, Ariel Noah Lebih Tertarik Jadi Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/205/3157401/noah_band-4pvj_large.jpg
Ariel Spill Album Terakhir Noah Bareng Musica: Siap Hadirkan 10 Lagu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157176/ariel_noah-hd18_large.jpg
Ariel NOAH Tegaskan Peterpan Tak Perlu Izin Bawakan Lagunya di Konser Reuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3155871/ariel_noah_dan_sophia_latjuba-KnuM_large.jpg
Ariel NOAH dan Sophia Latjuba Hangout Bareng, Netizen: Cie, Balikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152349/ariel_noah-ktyT_large.jpg
Ariel NOAH Ogah Tanggapi Rencana Comeback Peterpan, Pilih Touring ke Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/205/3146432/ariel_noah-znSR_large.jpg
Ariel Noah Makin Getol Suarakan Isu Royalti Musik: Banyak Informasi Salah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement