Inara Rusli Respons Santai Rencana Virgoun Ajukan Kasasi Terkait Royalti

JAKARTA - Virgoun disebut-sebut akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat soal royalti. Menanggapi hal tersebut, pengacara Inara Rusli, tampak memberikan respon santai.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah sempat menolak banding yang diajukan oleh sang musisi pada November 2023. Penolakan banding itu bahkan telah tertuang pada amar putusan, dimana Majelis Hakim mengatakan tidak ada yang salah dengan putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat.

"Terkait dengan itu kami masih tunggu respon dari Virgoun sih apakah kasasi atau tidak," ujar Arjana Bagaskara saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Sementara itu, Arjana sendiri menilai bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat telah final. Apalagi majelis hakim tingkat tinggi menyetujui putusan yang dikeluarkan tersebut.

Inara Rusli respons santai rencana Virgoun ajukan kasasi terkait royalti (Foto: MPI)

"Pertimbangannya dari majelis hakim tingkat banding kenapa bisa 50 persen yaitu majelis hakim tingkat banding setuju dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat yaitu termasuk menurut kami ada nama anak di situ," jelas Arjana.

Kendati telah berhak mendapatkan royalti sebesar 50 persen, Arjana mengatakan bahwa kliennya terbuka jika diajak negosiasi. Ketimbang melakukan upaya hukum lain, demi memperjuangkan hak royalti tersebut.

"Ya dari ibu Inara inginnya seperti itu jadi karena sifatnya dari ibu Inara mau negosiasi, kami dari lawyer namanya kasus hukum udah putusan harus dilaksanakan, kalau ada negosiasi ya bicarakan saja dengan inara langsung pasti Inara akan respon," tandasnya.

(van)