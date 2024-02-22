Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kartika Putri Alami Luka di Wajah hingga Rongga Mulut, Sakit Apa?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |13:03 WIB
Kartika Putri Alami Luka di Wajah hingga Rongga Mulut, Sakit Apa?
Kartika Putri alami luka di wajah dan rongga mulut (Foto: Instagram/kartikaputriworld)
JAKARTA - Kartika Putri datang dengan kabar kurang menyenangkan. Melalui akun Instagram Storynya, ibu dua anak ini mengumumkan bahwa ia mengalami penyakit yang tidak diketahui apa penyebabnya.

Penyakit yang dialaminya tersebut bahkan sampai membuatnya berobat ke Gleneagles Hospital di Singapura. Pasalnya, wajahnya yang awalnya mulus mendadak mengalami luka seperti dibagian kening, hidung, bibir hingga pipi.

"Buat yang tanya kenapa, aku pun belum tahu pasti kenapa. Doain aja ya semua," kata Kartika Putri sambil menunjukkan potret wajahnya yang penuh dengan luka.

Nahasnya, luka tersebut tidak hanya muncul di bagian wajah, tetapi juga rongga mulut, ujung bibir, hingga lidah.

Kartika Putri

Kartika Putri alami luka di wajah dan rongga mulut (Foto: Instagram/kartikaputriworld)

"Sampai ke lidah.. Pipi dalam sampai ke langit-langit mulut," bebenya sambil menunjukkan potret mulutnya.

