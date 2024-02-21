4 Personel BTOB Dirikan Label Musik Baru

SEOUL - Empat personel BTOB: Eunkwang, Hyunsik, Peniel, dan Minhyuk mendirikan label musik sendiri yang mereka namai BTOB COMPANY. Hal itu diumumkan keempatnya, pada 21 Februari 2024.

“Selanjutnya, kegiatan keempat member BTOB tersebut di dunia hiburan akan dilakukan oleh BTOB Company,” ujar para member tersebut dalam keterangan resminya seperti dikutip dari News1, pada Rabu (21/2/2024).

Pengumuman pendirian BTOB Company dirilis Eunkwang cs setelah mereka mencapai kesepakatan dengan Cube Entertainment terkait penggunaan nama BTOB. Seperti diketahui, mereka akan melanjutkan grup tersebut dengan mempertahankan nama BTOB.

“Kami akan memberikan dukungan penuh untuk Eunkwang, Minhyuk, Hyunsik, dan Peniel dalam kegiatan mereka sebagai BTOB. Kami juga akan mendukung kegiatan mereka sebagai individu ke depannya,” ujar label tersebut menambahkan.

Sementara itu, Changsub bergabung dengan Fantagio setelah menyelesaikan kontraknya bersama Cube Entertainment, pada November 2023. Di lain pihak, Yook Sungjae berlabuh ke IWill Media.

Meski tak lagi di bawah agensi yang sama, namun Changsub dan Yook Sungjae tetap memastikan komitmen mereka untuk tetap berpromosi bersama BTOB ke depannya.*

(SIS)