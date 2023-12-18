4 Personel BTOB Resmi Gabung Agensi Baru, Bagaimana dengan Sungjae?

SEOUL - Empat personel BTOB: Eunkwang, Minhyuk, Hyunsik, dan Peniel resmi meneken kontrak dengan agensi baru. Hal itu diumumkan langsung oleh agensi yang belum memiliki nama itu, pada 18 Desember 2023.

BACA JUGA: BTOB Dikabarkan Bakal Angkat Kaki dari Cube Entertainment

Agensi tersebut berjanji akan mendukung karier keempat member BTOB itu di masa depan. Agensi itu juga akan mendukung kegiatan Eunkwang cs sebagai grup mengingat dua personel lainnya berbeda manajemen.

Seperti diketahui Changsub adalah personel BTOB pertama yang menandatangani kontrak dengan agensi baru setelah meninggalkan Cube Entertainment, pada November silam. Dia resmi bergabung dengan Fantagio, pada 22 November 2023.

Tak hanya mendukung kegiatan solo Changsub, Fantagio juga memastikan akan memberikan dukungan penuh bagi sang artis menjalankan kegiatannya bersama BTOB. “Mengingat grup itu adalah prioritas untuknya,” ujarnya.

Dengan begitu, maka kini hanya tersisa Sungjae yang belum memiliki agensi setelah meninggalkan Cube Entertainment.*

(SIS)