SEOUL - Kabar bahagia untuk Melody! Boy group BTOB akan comeback dalam formasi lengkap pada Februari mendatang.

Kabar itu pertama kali dilaporkan oleh SPOTV News yang kemudian dikonfirmasi Cube Entertainment di hari yang sama. “BTOB tengah bersiap untuk merilis album baru, bulan depan,” ujar agensi tersebut, dikutip dari Soompi, Kamis (27/1/2022).

Jika Yook Sungjae cs comeback sesuai jadwal, maka ini akan album terbaru mereka dalam waktu 3 tahun dan 8 bulan. 'This is Us' yang dirilis pada Juni 2018 merupakan mini album ke-11 dan terakhir dari BTOB sebelum para member vakum akibat wajib militer.

Setelah Sungjae dan Hyunsik menyelesaikan masa tugas militer pada November 2021, kini semua member BTOB telah menyelesaikan tugas negara mereka.*

