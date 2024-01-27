Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dapat 1 Anak Perusahaan dari Ko Apex, Dinar Candy: PR Besar Jalaninnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:05 WIB
Dapat 1 Anak Perusahaan dari Ko Apex, Dinar Candy: PR Besar Jalaninnya
Dinar Candy menagku dapat anak perusahaan dari Ko Apex (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy membenarkan bawah kekasihnya, Ko Alex memberikan satu anak perusahaan untuk dikelola olehnya.

Namun perempuan yang berprofesi sebagai DJ ini mengakui jika mengelola sebuah perusahaan bukan perkara mudah.

"Dia kasih perusahaan, tapi kosong, jadi ada backing-backing cuma pas aku jalin relasi kayak oke, jalan lah. Tapi ini pr besar jalaninnya perusahaan gak gampang," ucap Dinar Candy saat ditemui di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan, Jumat, 26 Januari 2024.

Dinar lalu menjelaskan sistem kerja dari perusahaan yang dikelolanya itu berkaitan dengan pekerjaannya sebagai seorang DJ.

Dinar Candy (Ayu/MPI)

Dinar Candy menagku dapat anak perusahaan dari Ko Apex (Foto: Ayu/MPI)


"Kayak gini lah, aku show kan gak mungkin diundang sama orang biasa aja, ketika aku show itu semuanya pengusaha," jelas Dinar Candy.

Saat show itu, Dinar pun menjalin relasi dengan para pengusaha lainnya.

"Ketika aku dikasih perusahaan ini ternyata aku bisa kerja sama dengan beberapa pengusaha," tutur Dinar Candy.

