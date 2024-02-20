Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kris Tomahu Bikin Ello Menangis Usai Bawakan Lagu Menghitung Hari di X Factor Indonesia Season 4

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |08:03 WIB
Kris Tomahu Bikin Ello Menangis Usai Bawakan Lagu <i>Menghitung Hari</i> di X Factor Indonesia Season 4
Kris Tomahu bikin Ello menangis di Gala Live Show 6 X Factor Indonesia Season 4 (Foto: Instagram/xfactoridofficial)
JAKARTA - Kris Tomahu berhasil memukau para juri dalam penampilannya di Gala Live Show 6, X Factor Indonesia Season 4. Anak didik Judika ini sukses membawakan lagu Menghitung Hari milik Melly Goeslaw dan mengguncang panggung X Factor Indonesia pada Senin, 19 Februari 2024.

Salah satu momen tak terlupakan di penampilan Kris ini adalah saat Ello menitikan air mata. Ello yang juga berulang tahun ini merasa tersentuh dengan lagu yang dibawakan oleh Kris Tomahu.

“Lo menyanyikan lagu ini tepat di hari ulang tahun gue,” ungkap Ello.

Ello mengaku suara dan cara bernyanyi Kris malam ini begitu penuh rasa dan penghayatan. Pesan yang disampaikan Kris begitu terasa hingga membuat Ello menangis.

X Factor Indonesia

Kris Tomahu bikin Ello menangis di Gala Live Show 6 X Factor Indonesia Season 4 (Foto: Instagram/xfactoridofficial)


Tak hanya Ello, Judika juga ikut merasakan haru dan terpukau dengan penampilan Kris. Menurutnya, Kris telah berhasil memberikan penampilan terbaik versi dirinya.

“Gue kena banget sama feelnya. Buat aku yang penting, saat tampil harus punya ciri khas, dan Kris punya versi sendiri membawakan lagu ini,” ungkap Judika.

Gala Live Show 6, X Factor Season 4 ini mengambil tema Soundtrack Film Indonesia. Para kontestan yang tersisa membawakan lagu-lagu dari soundtrack film Tanah Air.

1 2
