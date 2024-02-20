Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jetje Margaretha Tereliminasi di X Factor Indonesia Season 4

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |06:29 WIB
Jetje Margaretha Tereliminasi di X Factor Indonesia Season 4
Jetje Margaretha tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4 (Foto: Instagram/xfactoridofficial)
A
A
A

JAKARTA - Kontestan X Factor Indonesia Season 4, Jetje Margaretha harus meninggalkan mimpinya menjadi juara. Pada Gala Live Show 6 yang berlangsung semalam, Senin, 19 Februari 2024, wanita yang akrab disapa Oma dan dimentori oleh Judika ini harus tereliminasi usai mendapatkan voting terendah dan masuk bottom 3.

Jetje sendiri telah menampilkan performa terbaiknya malam ini lewat lagu Aku Makin Cinta milik Vina Panduwinata. Namun, penampilan Jetje sempat mendapat kritikan dan pesan dari para juri.

Di detik-detik terakhir, Jetje yang juga bersama Zibran di posisi terendah pun tegang mengenai nasib mereka di X Factor Indonesia Season 4 ini. Sayang, Jetje mendapat voting terendah dan harus meninggalkan panggung X Factor Indonesia Season 4.

Eliminasi kali ini pun sudah tak ada lagi babak Save Me Song. Kontestan yang mendapat voting rendah harus tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4.

X Factor Indonesia

Jetje Margaretha tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4 (Foto: Instagram/xfactoridofficial)


Semenyara itu, minggu depan, X Factor Indonesia Season 4 pun hanya tersisa 9 kontestan yakni Kris Tomahu, TAV, Peter Holly, Zibran, Tigor Sihombing, Princessa Alicia, Marisa, dan Asmaralaya. Mereka yang terpilih harus berjuang memertahankan posisi mereka untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya.

Halaman:
1 2
