Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pemilik Warung Ibu Gaul Tak Sangka Anak Vincent Rompies Lakukan Perundungan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |12:39 WIB
Pemilik Warung Ibu Gaul Tak Sangka Anak Vincent Rompies Lakukan Perundungan
Pemilik Warung Ibu Gaul tak menyangka anak Vincent Rompies lakukan perundungan (Foto: Instagram/vincentrompies)
A
A
A

TANGERANG - Pemilik Warung Ibu Gaul yang menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara) atas aksi perundungan siswa Binus School Serpong, Hermawati tak menyangka jika siswa sekolah bertaraf internasional itu melakukan hal tersebut.

Sebab selama ini anak-anak yang tergabung dalam Geng Tai itu dikenal memiliki kepribadian baik dan sopan.

"Nggak nyangka, mereka anak baik-baik sopan," kata Hermawati saat ditemui di kediamannya di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (20/2/2024).

Bahkan Hermawati juga tak tahu jika dalam geng tersebut ada anak artis Vincent Rompies ikut terlibat.

Vincent Rompies dan keluarga

Pemilik Warung Ibu Gaul tak menyangka anak Vincent Rompies lakukan perundungan (Foto: Instagram/vincentrompies)

"Itu saya malah baru tahu, yang kasih tahu office boy nya, ada anak artis, yang mana? bener bener gak tahu," ungkap Hermawati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/194/3066728/vincent_rompies-dush_large.jpg
5 OOTD Ganteng ala Vincent Rompies, Bapak-Bapak Keren Approved!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011935/vincent-rompies-jatuh-saat-naik-di-atas-drum-gading-marten-tetep-keren-jtJKeBybn5.jpg
Vincent Rompies Jatuh saat Naik di Atas Drum, Gading Marten : Tetep Keren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993946/vincent-rompies-kembali-kumpul-dengan-the-prediksi-desta-hilang-bukan-berarti-pergi-xr3c62Bf84.jpg
Vincent Rompies Kembali Kumpul dengan The Prediksi, Desta: Hilang Bukan Berarti Pergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2993055/vincent-rompies-akui-tak-punya-duit-selama-2-bulan-rehat-dari-pekerjaan-DqmT1lUY6j.jpg
Vincent Rompies Akui Tak Punya Duit Selama 2 Bulan Rehat dari Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2992950/vincent-rompies-sampaikan-permintaan-maaf-atas-kasus-sang-anak-di-acara-sahur-HVJWuz7O09.jpg
Vincent Rompies Sampaikan Permintaan Maaf atas Kasus Sang Anak di Acara Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977557/alumni-ikut-terlibat-kasus-perundungan-sma-binus-school-serpong-OIvR2erNsy.jpg
Alumni Ikut Terlibat Kasus Perundungan SMA Binus School Serpong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement