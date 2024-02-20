Pemilik Warung Ibu Gaul Tak Sangka Anak Vincent Rompies Lakukan Perundungan

TANGERANG - Pemilik Warung Ibu Gaul yang menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara) atas aksi perundungan siswa Binus School Serpong, Hermawati tak menyangka jika siswa sekolah bertaraf internasional itu melakukan hal tersebut.

Sebab selama ini anak-anak yang tergabung dalam Geng Tai itu dikenal memiliki kepribadian baik dan sopan.

"Nggak nyangka, mereka anak baik-baik sopan," kata Hermawati saat ditemui di kediamannya di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (20/2/2024).

Bahkan Hermawati juga tak tahu jika dalam geng tersebut ada anak artis Vincent Rompies ikut terlibat.

Pemilik Warung Ibu Gaul tak menyangka anak Vincent Rompies lakukan perundungan (Foto: Instagram/vincentrompies)

"Itu saya malah baru tahu, yang kasih tahu office boy nya, ada anak artis, yang mana? bener bener gak tahu," ungkap Hermawati.