Sinopsis Film Wind River, Misteri Pembunuhan di Tengah Salju

JAKARTA - Sinopsis film Wind River akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Wind River adalah film kejahatan neo-Western tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Taylor Sheridan.

Film ini dibintangi oleh Jeremy Renner dan Elizabeth Olsen sebagai seorang pelacak Layanan Satwa Liar dan seorang agen FBI, yang mencoba memecahkan pembunuhan di Reservasi Indian Wind River di Wyoming. Gil Birmingham, Jon Bernthal, dan Graham Greene juga turut membintangi.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 88% berdasarkan 249 ulasan, dengan rata-rata rating 7.67/10.

Sinopsis Film Wind River

Selama musim dingin di Reservasi Indian Wind River, Agen Layanan Satwa Liar AS Cory Lambert menemukan tubuh beku Natalie Hanson, seorang gadis suku Northern Arapaho berusia 18 tahun. Agen Khusus FBI Jane Banner datang untuk menyelidiki kemungkinan pembunuhan. Banner mengetahui dari ayah Natalie, Martin, bahwa putrinya berkencan dengan pacar baru yang namanya tidak diketahuinya.

Otopsi Natalie menunjukkan tanda-tanda trauma tumpul dan pemerkosaan, serta mengonfirmasi dugaan Lambert bahwa Natalie meninggal karena pendarahan paru-paru akibat menghirup udara subzero. Pemeriksa medis menolak mengklasifikasikan kematian tersebut sebagai pembunuhan, sehingga Banner tidak dapat mendapatkan bantuan tambahan dari atasan-atasannya.

Lambert diberitahu oleh adik Natalie, Chip, bahwa pacar Natalie adalah Matt Rayburn, seorang penjaga keamanan di situs pengeboran minyak terdekat. Lambert dan Banner segera menemukan tubuh telanjang dan mutilasi Matt di salju. Lambert mengungkapkan kepada Banner bahwa putrinya yang berusia 16 tahun, Emily, meninggal dengan cara serupa seperti Natalie tiga tahun sebelumnya, dan kasusnya masih belum terpecahkan.

Banner, Kepala Polisi suku Ben Shoyo, dan petugas penegak hukum lainnya mengunjungi situs pengeboran, di mana Curtis, pengawas keamanan, dan beberapa penjaga keamanan menemui mereka. Mereka mengklaim bahwa Matt pergi beberapa hari sebelumnya setelah bertengkar dengan Natalie. Salah satu penjaga menyebut bahwa mereka mendengar tentang penemuan tubuh Natalie, dan Banner menyatakan bahwa nama Natalie belum diumumkan ke publik. Penjaga menyatakan bahwa mereka mengetahuinya dengan memonitor pemindai polisi. Salah satu tim Banner memperhatikan penjaga yang perlahan-lahan mengelilingi mereka dan menarik senjatanya. Konfrontasi ini cepat eskalasi menjadi keadaan tegang yang diatasi oleh Banner.

BACA JUGA: