Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

The Chasmala Berkarya Sesuai dengan Keinginan Hati

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |01:01 WIB
The Chasmala Berkarya Sesuai dengan Keinginan Hati
The Chasmala berkarya dengan hati (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA The Chasmala belum lama ini merilis single terbarunya bertajuk “Pria Idaman”. Berangkat dari lagu yang memiliki makna pria yang selalu tersakiti oleh pasangan, siapa sangka lagu itu ternyata berasal dari kisah nyata tiap personil.

Akan tetapi, walaupun begitu Denny selaku gitaris mengaku hal itu hanyalah sebagai pembelajaran saja, karena saat ini kondisi tersebut sudah tidak lagi dirasakan oleh ketiga personil The Chasmala.

The Chasmala Berkarya Sesuai dengan Keinginan Hati

“Itu dulu sekarang udah nggak,” kata Denny saat ditemui di Studio 7 iNews Tower, Jakarta.

Lebih lanjut disinggung mengenai rencana The Chasmala ke depannya, grup musik yang terdiri dari Irfan, Denny, dan Pieter tersebut mengatakan tidak memiliki rencana khusus. Karena menurutnya dalam setiap berkarya yang terpenting adalah konsisten.

“Ya menurut saya yang penting kalau berkarya ya berkarya aja sebenernya kalau kita bicara tips segala macam itu ya sebenarnya gak ada. Karena kita di industri musik juga meraba gak ada yang menjadi patokan, yang penting konsisten aja,” kata Irfan.

Tidak hanya itu, memasuki era industri musik yang jelas berbeda dengan zaman dulu tentunya membuat The Chasmala juga tidak minder ataupun merasa takut. Sebab menurutnya, hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi The Chasmala menghadapinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement