The Chasmala Berkarya Sesuai dengan Keinginan Hati

JAKARTA – The Chasmala belum lama ini merilis single terbarunya bertajuk “Pria Idaman”. Berangkat dari lagu yang memiliki makna pria yang selalu tersakiti oleh pasangan, siapa sangka lagu itu ternyata berasal dari kisah nyata tiap personil.

Akan tetapi, walaupun begitu Denny selaku gitaris mengaku hal itu hanyalah sebagai pembelajaran saja, karena saat ini kondisi tersebut sudah tidak lagi dirasakan oleh ketiga personil The Chasmala.

“Itu dulu sekarang udah nggak,” kata Denny saat ditemui di Studio 7 iNews Tower, Jakarta.

Lebih lanjut disinggung mengenai rencana The Chasmala ke depannya, grup musik yang terdiri dari Irfan, Denny, dan Pieter tersebut mengatakan tidak memiliki rencana khusus. Karena menurutnya dalam setiap berkarya yang terpenting adalah konsisten.

“Ya menurut saya yang penting kalau berkarya ya berkarya aja sebenernya kalau kita bicara tips segala macam itu ya sebenarnya gak ada. Karena kita di industri musik juga meraba gak ada yang menjadi patokan, yang penting konsisten aja,” kata Irfan.

Tidak hanya itu, memasuki era industri musik yang jelas berbeda dengan zaman dulu tentunya membuat The Chasmala juga tidak minder ataupun merasa takut. Sebab menurutnya, hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi The Chasmala menghadapinya.