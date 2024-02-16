Alasan Gisella Anastasia Bela Tersangka Pembunuh Anak Tamara Tyasmara

JAKARTA - Gisella Anastasia akhirnya buka suara setelah ramai dihujat warganet akibat dianggap membela YA alias Yudha Arfandi, tersangka kasus pembunuhan Dante, anak aktris Tamara Tyasmara.

“Sempat lemas seharian, karena membayangkan bagaimana duka kehilangan anak. Kebetulan, aku mengenal sosok yang menjaga Dante terakhir (Yudha Arfandi),” ungkap Gisel dikutip dari Intens Investigasi, pada Jumat (16/2/2024).

BACA JUGA: Gisella Anastasia Diamuk Netizen Usai Bela Tersangka Kasus Kematian Dante

Meski penyidik Polda Metro Jaya sudah menetapkan YA sebagai tersangka di balik kasus meninggalnya Dante, namun Gisel tak serta merta percaya pada video CCTV di TKP yang tersebar di media sosial.

“Kita kan belum tahu ya kebenarannya. Masak mau berpegangan pada video bukti hanya hanya berdurasi 2 menit itu pun dari belakang dan diblur pula. Gitu loh,” tutur ibu satu anak tersebut.

Gisella Anastasia mengungkapkan bahwa sebagai masyarakat awam, pengetahuannya terbatas. Karena itu, dia memaklumi jika banyak warganet yang tergiring opini dan meyakini YA sengaja menenggelamkan Dante.

“Karena itu, aku itu sangat berhati-hati kalau mengomentari kasus ini,” tutur mantan istri Gading Marten tersebut.

BACA JUGA: Angger Dimas Mendadak Bahas Perceraiannya dengan Tamara Tyasmara

Gisella Anastasia menambahkan, YA yang dikenalnya adalah pria yang sangat normal. Dia memiliki keluarga dan anak yang diyakininya membuat YA tak mungkin sengaja membunuh Dante.

“Apa sih motif yang bisa kita pikirkan untuk seseorang menyakiti anak kecil? Kecuali orang itu sakit jiwa ya. Aku juga mengirimkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan (Tamara Tyasmara dan Angger Dimas) secara private dan mendoakan mereka,” imbuhnya.