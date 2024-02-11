Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gisella Anastasia Diamuk Netizen Usai Bela Tersangka Kasus Kematian Dante

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |13:05 WIB
Gisella Anastasia Diamuk Netizen Usai Bela Tersangka Kasus Kematian Dante
Gisella Anastasia diamuk netizen usai bela tersangka kasus kematian Dante (Foto: Instagram/gisel_la)
JAKARTA - Gisella Anastasia membuat publik kecewa lantaran mendukung Yudha Arfandi kekasih Tamara Tyasmara. Pasalnya, Yudha Arfandi sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka atas kasus kematian Dante.

Dukungan Gisel pada YA sendiri diketahui lewat unggahan adik tersangka kematian Dante, Mutia Rahmadani. Dalam pesannya melalui direct message (DM), ibunda Gempi itu tampak berharap Yudha Arfandi dan keluarga bisa melalui cobaan ini dengan tenang.

"Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela," ucap Gisel dalam pesannya tersebut diunggah oleh Mutia Rahmadani di Instagram story.

Tak hanya itu, mantan istri Gading Marten ini menyarankan agar keluarga Yudha Arfandi, untuk tidak memperdulikan perkataan orang lain yang belum mengetahui kejadian yang sebenarnya.

"Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang enggak jelas, semangat ya," tambah Gisel.

Gisella Anastasia

Gisella Anastasia diamuk netizen usai bela tersangka kasus kematian Dante (Foto: Instagram/gisel_la)

Bila memungkinkan, Gisel juga bersedia membantu menceritakan kondisi yang sebenarnya bila memungkinkan.

"Pasti! Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil tahu banget gimana bantuin anak belajar renang," terang Gisel.

Tak ayal kini akun Instagram Gisel digruduk oleh netizen. Seperti di unggahan terbarunya, kolom komentarnya sudah dipenuhi dengan ungkapan kekecewaan terhadap ibu satu anak tersebut.

Para netizen pun tak menyangka jika Gisel akan membela Yudha Arfandi yang jelas-jelas berdasarkan rekaman CCTV tampak berusaha menenggelamkan, putra Angger Dimas dan Tamara Tyasmara tersebut.

"Bintang video syur ngebelain pelaku dengan catatan kriminal, no wonder sih kan dia moral aja nggak ada wkwkwkw," kata @fyz***.

