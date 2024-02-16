God Bless Bangga Jadi Band Rock Pertama yang Gelar Pameran di Galeri Nasional

JAKARTA - Pameran Retrospektif God Bless 50 tahun di Galeri Nasional Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri bagi Achmad Albar cs. Apalagi, mereka adalah band rock pertama di Indonesia yang mendapat kesempatan emas tersebut

Hal ini pun disoroti oleh sang frontman. Vokalis berambut kribo itu juga menganggap pameran itu merupakan bentuk penghargaan negara kepada mereka.

"Ya surprise. Buat saya surprise juga, bisa ada barang-barang saya sendiri juga lama sekali udah nggak lihat, dan sekarang dipamerkan di sini," kata Achmad Albar kepada wartawan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Jum'at (16/2/2024).

Pameran Retrospektif God Bless 50 tahun di Galeri Nasional Indonesia sendiri menampilkan sejumlah koleksi sang legenda sejak awal berkarier di industri musik pada 1972 lalu.

Adapun koleksi itu diantaranya, alat musik yang dipakai God Bless, dokumentasi lawas dari, koleksi album, hingga kostum manggung mereka di masa mudanya.

"Masing-masing dari personel juga ada yang sumbang koleksinya, artinya kita masih punya yang menarik dari God Bless, semacam kostum, alat, atau apa itu juga turut dipamerkan," jelas Achmad Albar lagi.

Pria keturunan Arab itu pun berharap acara semacam ini bisa terus berlangsung. Terlebih, karya dari musisi legendaris Indonesia lain juga banyak yang memiliki nilai seni tinggi.

"Mudahan ini akan memberi kepuasan untuk orang yang mungkin ingin lebih tahu lagi perjalanan GB dan juga dokumentasi dari GB, mereka bisa hadir di sini, gratis kok," ujarnya.

