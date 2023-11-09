Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Persiapan Achmad Albar Tampil Prima di Konser 50 Tahun God Bless

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:22 WIB
Persiapan Achmad Albar Tampil Prima di Konser 50 Tahun God Bless
God Bless siap gelar konser emas 50 tahun di momen Hari Pahlawan. (Foto: Meila Ayu/Okezone)
JAKARTA – God Bless merayakan usia 50 tahun berkarya dengan menggelar konser emas di Istora Senayan, Jakarta, 10 November 2023. Ini menjadi pencapaian bagi band yang dinakhodai oleh Achmad Albar.

Di konser kali ini, usia Achmad Albar genap 77 tahun. Tentu hal ini tidak mudah bagi sang vokalis God Bless, karena harus menjaga kesehatan agar tampil prima saat manggung.

"Saya mengurangi makanan gorengan dan berlemak untuk menjaga vokal," kata Achmad Albar kepada okezone.com usai acara Good Afternoon Zone di Pos Bloc, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Selain makanan, Achmad Albar menghindari kebiasan merokok.

"Saya ini masih merokok, tapi dengan adanya kesibukan ini saya kurangin. Apalagi di hari H konser itu saya berentiin merokok, berusaha mengurangi dari sekarang," ucapnya.

God Bless

Makanan dan rokok bukan satu-satunya yang harus dijaga, ayah dari Fachry Albar ini menghidari minuman dingin seperti es. Hal itu dilakukan agar pernapasannya stabil.

"Pola tidur normal-normal aja, jam sembilan dan 10 malam udah istirahat. Paling lama jam 11 malam," katanya.

