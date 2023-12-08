God Bless Raih Lifetime Achievement di IMA 2023

JAKARTA - God Bless menjadi salah satu grup musik rock legendaris di Tanah Air, berhasil meraih penghargaan di ajang Indonesia Music Awards (IMA) 2023. Kali ini, grup band yang digawangi oleh Achmad Albar, Ian Antono, Donny Fattah Gagola, Abadi Soesman dan Fajar Satritama ini berhasil meraih Lifetime Achievement di IMA 2023.

Vokalis God Bless, Achmad Albar bahkan menjadikan penghargaan itu sebagai hal yang semakin memacu semangat mereka untuk terus berkarier di industri musik. Meskipun tak dipungkiri lagi, jika usia personil God Bless rata-rata telah memasuki masa tua.

"Ini suatu penghargaan bagi kami, semoga God Bless terus bertambah semangat kedepannya," ujar Ahmad Albar diatas panggung IMA 2023 digelar di Studio RCTI+ di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis, 7 Desember 2023.

Selain itu, pria berusia 77 tahun ini mengucapkan banyak terimakasih kepada pencipta musik di Tanah Air, terutama kepada penggemar berat God Bless yang begitu setia memberikan dukungan, dan support selama puluhan tahun.

God Bless raih lifetime achievement di IMA 2023 (Foto: Selvianus/MPI)

Kini, God Bless sendiri telah berkarir di industri musik di Tanah Air hampir 30 tahun lebih, sejak berdiri pada tahun 1973. Sejauh ini, God Bless telah mengeluarkan belasan album, serta puluhan single lainnya.

"Terimakasih untuk pecinta musik Indonesia, terimakasih pecinta God Bless untuk bantuan dan supportnya," tutur Ahmad Albar.

(van)