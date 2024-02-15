Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kim Yoo Jung Donasikan Rp1,17 Miliar untuk Anak Penderita Kanker

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |01:31 WIB
Kim Yoo Jung Donasikan Rp1,17 Miliar untuk Anak Penderita Kanker
Kim Yoo Jung donasikan Rp1,17 miliar untuk pasien kanker anak. (Foto: Instagram/@you_r_love)
SEOUL - Aktris Kim Yoo Jung mendonasikan dana sebesar KRW100 juta atau sebesar Rp1,17 miliar kepada Yayasan Kanker Anak Korea Selatan, pada 15 Februari 2024. 

Donasi itu, menurut sang aktris, akan digunakan untuk menolong anak-anak penderita kanker dan penyakit langka lainnya, yang mengalami keterbatasan dana untuk pengobatan.

“Aku berharap, anak-anak itu tak kehilangan mimpi mereka dan menjadi lebih sehat di tahun baru ini,” katanya seperti dikutip dari Allkpop, pada Jumat (16/2/2024). 

Sementara itu, Kim Yoo Jung baru saja menyelesaikan penayangan drama barunya, My Demon. Selanjutnya, sang aktris akan tampil sebagai cameo dalam serial Chicken Nugget yang akan tayang di Netflix pada 15 Maret 2024. 

Kim Yoo Jung donasikan Rp1,17 miliar untuk anak penderita kanker. (Foto: Instagram/@you_r_love)

Serial yang dibintangi Ryu Seung Ryong dan Ahn Jae Hong tersebut berkisah tentang Choi Min Ah (Kim Yoo Jung) yang berubah menjadi chicken nugget. Hal itu membuat ayahnya, Choi Seon Man (Ryu Seung Ryong) sangat panik.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
