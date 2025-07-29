Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jinyoung GOT7 dan Kim Yoo Jung Bakal Adu Akting dalam Drama 100 Days of Lies

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |18:50 WIB
Jinyoung GOT7 dan Kim Yoo Jung Bakal Adu Akting dalam Drama <i>100 Days of Lies</i>
Jinyoung GOT7 dan Kim Yoo Jung Bakal Adu Akting dalam Drama 100 Days of Lies. (Foto: Allure/SidusHQ)
A
A
A

SEOUL - Jinyoung GOT7 dan Kim Yoo Jung berpotensi adu akting dalam drama 100 Days of Lies. Hal itu dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, pada 29 Juli 2025.

“Drama itu adalah salah satu proyek yang didapatkannya. Saat ini, Jinyoung masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” katanya dikutip dari Soompi, pada Selasa (29/7/2025).

100 Days of Lies berkisah tentang pencopet ternama Gyeongseong (sekarang Seoul) yang menjadi mata-mata untuk gerakan kemerdekaan Korea. Dengan identitas palsu, dia bekerja untuk Pemerintah Jepang.

Drama ini ditulis oleh Ryu Bo Ri, penulis skenario di balik drama Do You Like Brahms? dan Trolley. Dia akan berkolaborasi dengan Yoo In Shik, sutradara Dr. Romantic dan Extraordinary Attorney Woo.

Menariknya, Kim Yoo Jung digaet untuk membintangi 100 Days of Lies sejak Oktober tahun lalu. Sayangnya, tim produksi belum membocorkan detail terkait peran yang akan dilakoni kedua aktor tersebut. 

Telusuri berita celebrity lainnya
